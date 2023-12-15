Тарифи на електрику в Україні — хто платитиме більше з 1 січня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 січня 2024 року почнуть діяти оновлені тарифи на електричну енергію. Більше доведеться платити одній категорії споживачів.

Про це повідомляє на офіційному порталі компанія-постачальник YASNO.

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Для кого зростуть ціни на електрику

Перегляд цін з січня стосується тільки непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.

"Для цих споживачів зміна ціни відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП", — зазначають у пресслужбі компанії.

Там зауважили, що у тариф для малих непобутових споживачів входить:

вартість купівлі електричної енергії на ринку;

ціна послуг оператора системи розподілу;

вартість послуги оператора системи передачі;

ціни на послуги постачальника універсальної послуги.

"У разі незгоди з ціною клієнт має право припинити дію договору", — наголосили в повідомленні.

На сайті YASNO оприлюднені оновлені ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів за посиланням.

Зокрема, тарифи для малих непобутових споживачів, що приєднані до мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та малих непобутових споживачів, що приєднані до мереж ПАТ "Укрзалізниця" будуть такі:

Джерело: YASNO

Нові ціни на передачу електроенергії

Варто зауважити, що за рішенням Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тариф на послуги щодо передачі електроенергії НЕК "Укренерго" зросте на 9%. Зміни запрацюють для бізнесу з січня 2024 року.

Тариф на послуги щодо передачі електроенергії підвищиться до 528,57 грн/МВт-год.

Також вирішили збільшити тариф на диспетчерське управління на 9%, до 104,57 грн/МВт-год.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в асоціації "Укрводоканалекологія" зазначили, що в Україні стоїть гостра потреба у підвищенні тарифів на водопостачання та водовідведення. На уладнанні цього питання наполягають міжнародні кредитори.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов відповів, чи зросте вартість газу. За його словами, цього опалювального сезону не варто чекати на підвищення цін, однак в близькому майбутньому вони зростуть.