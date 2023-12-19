Тарифы на коммуналку в 2024 — как изменятся цены

Женщина с квитанциями. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Многие украинцы волнуют вопросы, какими будут тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2024 году. Даже при утверждениях властей, что цены за большинство услуг останутся неизменными из-за войны войны, у общества присутствуют сомнения.

Чего ждать от тарифов на коммунальные услуги в 2024 году, рассказали Pro Гроши.

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Какие тарифы повысятся в следующем году

По мнению главы общества потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, в 2024 году в Украине будет наблюдаться повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств. Предполагается, что тарифы вырастут примерно до 3,5 грн. Что касается тарифов на электроэнергию для бизнеса, они постоянно меняются; например, за 2023 г. они выросли почти на 25%.

Также, по словам эксперта, следует ожидать постепенного роста стоимости обслуживания многоквартирных домов.

"Это происходит постоянно, за последний год эта услуга подорожала почти на 20%" , — отметил он.

Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов также будут расти. Решение принимается на уровне местных советов.

"Поскольку эти услуги не прописаны в законодательстве Украины, они имеют полное право на повышение стоимости такой услуги" , — пояснил Попенко.

В то же время неясной остается ситуация с тарифами на воду, хотя водоканалы уже сейчас находятся в затруднительном положении. Поэтому точно прогнозировать, какими будут тарифы на воду, невозможно.

Какие тарифы не будут расти в 2024 году

Относительно тех услуг, которые точно не подорожают в следующем году, речь идет о теплоснабжении, горячей воде и транспортировке газа.

"По газу, этот отопительный сезон пройдем без подорожания. Что будет дальше, пока неизвестно. Хотя глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев настаивает на пересмотре тарифов на газ и принятии решения по их повышению", — пояснил глава союза потребителей коммунальных услуг Украины.

Причины роста коммуналки в следующем году

Олег Попенко отмечает, что необходимо рассматривать каждую услугу по отдельности, поскольку факторы удорожания отличаются. Например, стоимость горюче-смазочных материалов на рынке является основным фактором роста тарифов на вывоз твердых бытовых отходов, где рост иногда доходит до 50-70%. В то время, как при определении тарифов на обслуживание многоквартирных домов учитывается стоимость электроэнергии в местах общего пользования, как в 2023 году. Факторы влияния в этом случае различаются в каждом ЖЭКе, и после роста стоимости электроэнергии некоторые ЖЭКи незаконно подняли тарифы.

Следовательно, общие факторы, приводящие к повышению стоимости коммунальных услуг, затрудняются однозначно определить, поскольку они отличаются для каждой услуги.

Напомним, в Украине изменится тариф на услуги передачи электроэнергии и диспетчерского управления для бизнеса в 2024 году. Понятно, как это воздействует на обычных потребителей и компании.