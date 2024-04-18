Наскільки виросте біткоїн після халвінгу — прогноз аналітиків Bernstein

Якої позначки сягне біткоїн після халвінгу — прогноз аналітиків Bernstein
Аналітики дослідницької та брокерської фірми Bernstein вважають, що опісля халвінгу, який має незабаром відбутися, варто чекати на ріст біткоїна приблизно до 150 000 доларів.
Про це повідомляє The Block у середу, 17 квітня.
Шлях біткоїна після халвінгу
У березні в Bernstein вирішили, що зміна ціни в районі 63 000 дол. — це вигідна можливість придбати біткоїн за низькою ціною перед тим, як нагорода майнерам зменшиться вдвічі.
Експерти оновили свій прогноз росту біткоїну, якщо раніше вони казали про ціль криптовалюти в 80 000 дол., то зараз кажуть про ріст до 90 000 дол. до кінця року, а під час бичачого зросту 2024-2025 років ціна біткоїна може досягти 150 000 дол.
"Ми очікуємо, що після халвінгу траєкторія ціни стане знову бичачою. Інтеграція спотових біткоїн-ETF з платформами та RIA забезпечить структурний попит", — зазначили експерти.
Аналітик Bloomberg Ерік Бальчунас назвав цей чинник як один з двох "потужних каталізаторів" подальшого росту активу, другий — схвалення опціонів на основі біржових фондів на біткоїн.
Однак у Bernstein наголосили, що без нових інвестицій халвінг не вплине на ріст курсу. Скорочення нагород майнерам призведе до зменшення їхнього потенційного тиску у два рази на продаж активу.
"При поточних цінах ця категорія учасників ринку заробляє коштом видобутку приблизно 50 млн дол. Це лише 0,12% від денного обсягу торгів. […] Ми вважаємо, що у кожному циклі зростання котирувань сприяють нові каталізатори", — пояснили фахівці.
Вони додали, що історією передбачено, що прорив трапляється одразу після халвінгу, часом через кілька місяців після цієї події.
Нагадаємо, що після обстрілу Ізраїлю Іраном у ніч проти 14 квітня вартість криптовалют почала стрімко падати. Біткоїн подешевшав майже на 8%, однак, як тільки у світі стане спокійніше, криптовалюта знову подорожчає, а до кінця 2024 року ціна біткоїна може сягнути нової рекордної позначки.
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