Наскільки виросте біткоїн після халвінгу — прогноз аналітиків Bernstein

Монети біткоїна на тлі його зросту. Ілюстративне фото: Shutterstock

Аналітики дослідницької та брокерської фірми Bernstein вважають, що опісля халвінгу, який має незабаром відбутися, варто чекати на ріст біткоїна приблизно до 150 000 доларів.

Про це повідомляє The Block у середу, 17 квітня.

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Шлях біткоїна після халвінгу

У березні в Bernstein вирішили, що зміна ціни в районі 63 000 дол. — це вигідна можливість придбати біткоїн за низькою ціною перед тим, як нагорода майнерам зменшиться вдвічі.

Експерти оновили свій прогноз росту біткоїну, якщо раніше вони казали про ціль криптовалюти в 80 000 дол., то зараз кажуть про ріст до 90 000 дол. до кінця року, а під час бичачого зросту 2024-2025 років ціна біткоїна може досягти 150 000 дол.

"Ми очікуємо, що після халвінгу траєкторія ціни стане знову бичачою. Інтеграція спотових біткоїн-ETF з платформами та RIA забезпечить структурний попит", — зазначили експерти.

Аналітик Bloomberg Ерік Бальчунас назвав цей чинник як один з двох "потужних каталізаторів" подальшого росту активу, другий — схвалення опціонів на основі біржових фондів на біткоїн.

Однак у Bernstein наголосили, що без нових інвестицій халвінг не вплине на ріст курсу. Скорочення нагород майнерам призведе до зменшення їхнього потенційного тиску у два рази на продаж активу.

"При поточних цінах ця категорія учасників ринку заробляє коштом видобутку приблизно 50 млн дол. Це лише 0,12% від денного обсягу торгів. […] Ми вважаємо, що у кожному циклі зростання котирувань сприяють нові каталізатори", — пояснили фахівці.

Вони додали, що історією передбачено, що прорив трапляється одразу після халвінгу, часом через кілька місяців після цієї події.

Нагадаємо, що після обстрілу Ізраїлю Іраном у ніч проти 14 квітня вартість криптовалют почала стрімко падати. Біткоїн подешевшав майже на 8%, однак, як тільки у світі стане спокійніше, криптовалюта знову подорожчає, а до кінця 2024 року ціна біткоїна може сягнути нової рекордної позначки.