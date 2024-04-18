Насколько вырастет биткоин после халвинга — прогноз аналитиков Bernstein

Монеты биткоина на фоне его роста. Иллюстративное фото: Shutterstock

Аналитики исследовательской и брокерской фирмы Bernstein считают, что после предстоящего халвинга стоит ожидать рост биткоина примерно до 150 000 долларов.

Об этом сообщает The Block в среду, 17 апреля.

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Путь биткоина после халвинга

В марте в Bernstein решили, что изменение цены в районе 63 000 дол. — это выгодная возможность приобрести биткоин по низкой цене перед тем, как награда майнерам уменьшится вдвое.

Эксперты обновили свой прогноз роста биткоина, если раньше они говорили о цели криптовалюты в 80 000 дол., то сейчас говорят о росте до 90 000 дол. к концу года, а во время бычьего роста 2024-2025 годов цена биткоина может достигнуть 150 000 дол.

"Мы ожидаем, что после халвинга траектория цены станет снова бычьей. Интеграция спотовых биткоин-ETF с платформами и RIA обеспечит структурный спрос", — отметили эксперты.

Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас назвал этот фактор как один из двух "мощных катализаторов" дальнейшего роста актива, второй — одобрение опционов на основе биржевых фондов на биткоин.

Однако в Bernstein подчеркнули, что без новых инвестиций халвинг не повлияет на рост курса. Сокращение наград майнерам приведет к уменьшению их потенциального давления в два раза в продажу актива.

"При текущих ценах эта категория участников рынка зарабатывает на добычу примерно 50 млн долл. Это лишь 0,12% от дневного объема торгов. […] Мы считаем, что в каждом цикле росту котировок способствуют новые катализаторы", — пояснили специалисты.

Они добавили, что историей предусмотрено, что прорыв происходит сразу после халвинга, а иногда через несколько месяцев после этого события.

Напомним, что после обстрела Израиля Ираном в ночь на 14 апреля стоимость криптовалют начала стремительно падать. Биткоин подешевел почти на 8%, однако, как только в мире станет спокойнее, криптовалюта снова подорожает, а к концу 2024 года цена биткоина может достичь новой рекордной отметки.