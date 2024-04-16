Прогноз росту біткоїна — коли криптовалюта знову зросте в ціні

Монета біткоїн. Фото ілюстративне: pexels.com

Після обстрілу Ізраїлю Іраном у ніч проти 14 квітня вартість криптовалют почала стрімко падати. Біткоїн подешевшав майже на 8%, однак, як тільки у світі стане спокійніше, криптовалюта знову подорожчає.

Про це в суботу, 13 квітня, у соцмережі Х написав генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц.

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Wars cost $$$…. Praying we don’t get a bigger one but after the risk flush, $BTC will resume its trend higher.



I pray cool heads prevail and this is not the start of a major regional conflict.



There are so many good things going on in the mid east, it’s just tragic that… — Mike Novogratz (@novogratz) April 13, 2024

Які прогнози щодо зростання курсу криптовалюти робить експерт

Аналітик зазначив, що ведення війн надто дорого коштує. Він засудив розгортання конфлікту на Близькому Сході та закликав світових лідерів взяти ситуацію під контроль, аби запобігти падінню цін на всі фінансові активи, зокрема криптовалюту.

Новограц вважає: якщо ситуація стабілізується, то біткоїн може досягти нової рекордної позначки.

"Я молюся, щоб у всіх ворогуючих сторін узяв гору тверезий підхід, щоб уникнути подальшого розвитку великого регіонального конфлікту. Близький Схід має хороший потенціал. Боляче спостерігати за цими трагічними подіями. Щойно все заспокоїться, біткоїн відновить бичачий тренд", — написав голова Galaxy Digital.

Криптовалютний інвестор та аналітик Майк Альфред також зазначив, щоб біткоїн може відновитися. У соцмережі X він розповів про знайомого інвестора, який після нещодавнього падіння ринку продав свої біткоїни за ціною 61 тисяча 600 доларів за монету, тому що вважав, що Іран серйозно налаштований, і не виключав імовірність ядерної війни. Коли ж біткоїн знову відновився до 65 тисяч доларів, то інвестор пошкодував про своє рішення щодо продажу монет.

I know a guy who sold all his Bitcoin at $61,666 because Iran was apparently “very serious” about destroying Israel this time and that global nuclear warfare was “inevitable”. Now he’s in a state of panic as BTC has bounced back to $65,000 and he doesn’t know what to do. Scary. — Mike Alfred (@mikealfred) April 13, 2024

Нагадаємо, до удару іранців по Ізраїлю курс біткоїна навпаки стрімко зростав. Аналітики припускали, що протягом найближчих трьох місяців вартість цієї криптовалюти може зрости до 140 тисяч доларів.

А капіталіст Тім Дрейпер зазначав, що до кінця року курс біткоїна може сягнути 250 тисяч доларів за монету.