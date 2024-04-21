Які пенсії отримують працюючі українці — дані ПФУ

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні станом на 1 квітня 2024 року нараховувалось 10,2 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Згідно даних Пенсійного фонду, середній розмір пенсій становив 5 743,27 гривень, у працюючих пенсіонерів — 6 094,28 гривень.

З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 7,7% (на 433,23 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

за віком — 72,95%

по інвалідності — 14,99%

у разі втрати годувальника — 6,26%

за вислугу років — 5,20%

соціальні пенсії — 0,56%

довічне утримання суддів — 0,04%.

Джерело: ПФУ

Доплати працюючим пенсіонерам

Працюючі пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку за кожний рік новонабутого стажу. Ця надбавка автоматично нараховується після планового перерахунку пенсії. На сьогодні розмір надбавки за кожний рік стажу становить 23,61 гривні (1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Також пенсіонери в Україні можуть отримати надбавку до пенсії від ООН. Для цього пенсіонер повинен відповідати таким умовам:

Щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень; особа не отримує жодної міжнародної допомоги або виплати для ветеранів; громадянин проживає на прифронтових територіях або в зоні бойових дій.

Розмір надбавки від ООН обчислюється індивідуально. Для цього з суми 3 250 гривень віднімається сума пенсії. Отримана різниця і є сумою додаткової надбавки. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію у розмірі 3 тисячі гривень, його додаткова надбавка складатиме 250 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію станом на 1 квітня 2024 року. В Україні загалом налічується 10,2 мільйони пенсіонерів, а середня виплата становить 5 743 гривні.

Ми також писали, як змінилася середня пенсія за 2024 рік. Незважаючи на економічні труднощі, пенсійні виплати в Україні продовжують збільшуватися, переважно за рахунок індексації. Одночасно країною пройшла хвиля інфляції, що частково компенсує фактичне підвищення пенсійних виплат.