Какие пенсии получают работающие украинцы — данные ПФУ

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине по состоянию на 1 апреля 2024 года насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Согласно данным Пенсионного фонда, средний размер пенсий составил 5 743,27 гривен, у работающих пенсионеров — 6 094,28 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 7,7% (на 433,23 грн).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту — 72,95%

по инвалидности — 14,99%

в случае потери кормильца — 6,26%

за выслугу лет — 5,20%

социальные пенсии — 0,56%

пожизненное содержание судей — 0,04%.

Источник: ПФУ

Доплаты работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры могут получить дополнительную надбавку за каждый год вновь приобретенного стажа. Эта прибавка автоматически начисляется после планового перерасчета пенсии. На сегодняшний день размер надбавки за каждый год стажа составляет 23,61 гривны (1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Также пенсионеры в Украине могут получить прибавку к пенсии от ООН. Для этого пенсионер должен отвечать следующим условиям:

Ежемесячная пенсия меньше 3250 гривен; лицо не получает никакой международной помощи или выплаты для ветеранов; гражданин проживает на прифронтовых территориях или в зоне боевых действий.

Размер надбавки от ООН исчисляется индивидуально. Для этого из суммы 3250 гривен вычитается сумма пенсии. Полученная разница является суммой дополнительной надбавки. Например, если пенсионер получает пенсию в размере 3 тысяч гривен, его дополнительная надбавка будет составлять 250 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии по состоянию на 1 апреля 2024 года. В Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средняя выплата составляет 5 743 гривны.

Мы также писали, как изменилась средняя пенсия за 2024 год. Несмотря на экономические трудности, пенсионные выплаты в Украине продолжают увеличиваться преимущественно за счет индексации. Одновременно по стране прошла волна инфляции, частично компенсирующая фактическое повышение пенсионных выплат.