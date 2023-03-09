Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Економіка arrow Японський виробник дизельних двигунів оголосив про закриття бізнесу в рф arrow

Японський виробник дизельних двигунів оголосив про закриття бізнесу в рф

9 березня 2023 11:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в росії — японська компанія Yanmar оголосила про вихід з ринку
Йдеться про японську компанію Yanmar
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З російського ринку продовжують йти закордонні компанії. Зокрема, про рішення повністю згорнути бізнес заявив японський виробник дизельних двигунів та сільськогосподарської техніки Yanmar.

Про це повідомляється на офіційному сайті корпорації.

Читайте також:

Що відомо про "Янмар Рус"

Японська Yanmar, що спеціалізується на виробництві дизельних двигунів, була представлена на російському ринку як ТОВ "Янмар Рус". Фірма, розташована у москві, займалась продажем та обслуговуванням промислового обладнання та запасних частин з лютого 2014 року.

Зазначається, що у зв'язку з припиненням поставок продукції та платежів товариство призупинило свою діяльність з березня минулого року через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Однак обслуговування клієнтів продовжувалося.

"Yanmar уважно стежила за ситуацією, але дійшла висновку, що за поточних обставин продовжувати наш бізнес у росії неможливо", — наголосили у корпорації.

Вказано, щойно завершаться необхідні процедури, діяльність дочірньої компанії "Янмар Рус" припиниться. Планують, що це станеться у квітні 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Японія услід за США та Канадою вирішила запровадити нові санкції проти росії. Йдеться про персональні обмеження та заборону певних видів експорту, серед яких БпЛА.

У Міжнародному валютному фонді вважають, що війна в Україні після 2023 року матиме "дуже руйнівний" вплив на економічні перспективи росії. Очікується, що у подальшому російська економіка скоротиться одразу на кілька відсотків.

Також ми писали, що у росії фіксують подальший обвал продажів на ринку нових вітчизняних автомобілів. Охочих купити новеньку марку Lada дедалі менше.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

12:32 ​​​​​​​У Придністров'ї заявляють про "теракт", який готували проти керівників "країни": деталі

12:27 Хвороба Брюса Вілліса неймовірно підвищила статистику одному з сайтів: якого саме

12:27 У ЗСУ відповіли на заяву НАТО про можливе "падіння Бахмута"

12:23 Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:20 Поліцейська на Одещини привласнила шість тисяч доларів із камери зберігання речових доказів

12:11 Китай робить ставку на швидке завершення війни та вірить у перемогу росії, — ЗМІ

12:00 Коли українська економіка почне зростати: у НБУ назвали терміни

Новина з відео

11:58 На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо

11:57 Литва блокуватиме IP-адреси, за якими можна дивитися проросійські канали

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

Новина з відео

11:58 На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо

Новина з відео

11:52 TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Ранковий обстріл України: одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт на Прикарпатті

Новина з відео

11:22Загроза не минула: в Чорному морі досі є споряджені ракетоносії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

09:51 У житловому будинку в російській Читі стався вибух: що відомо

Новина з відео

06:20 День народження Тараса Шевченка: як невмирущі вірші Кобзаря стали сучасними музичними хітами

Новина з відео

22:35 У Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря біля парламенту, є постраждалі

Новина з відео

21:58 Українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину росіян

Новина з відео

21:53 Протестувальники у Тбілісі спробували прорватися до будівлі Парламенту, — ЗМІ

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Актуальне по темі

None 9 Березень 12:42

У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

None 9 Березень 12:32

​​​​​​​У Придністров'ї заявляють про "теракт", який готували проти керівників "країни": деталі

None 9 Березень 12:26

Хвороба Брюса Вілліса неймовірно підвищила статистику одному з сайтів: якого саме

None 9 Березень 12:27

У ЗСУ відповіли на заяву НАТО про можливе "падіння Бахмута"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB