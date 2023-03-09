Бізнес в росії — японська компанія Yanmar оголосила про вихід з ринку

Йдеться про японську компанію Yanmar

З російського ринку продовжують йти закордонні компанії. Зокрема, про рішення повністю згорнути бізнес заявив японський виробник дизельних двигунів та сільськогосподарської техніки Yanmar.

Про це повідомляється на офіційному сайті корпорації.

Що відомо про "Янмар Рус"

Японська Yanmar, що спеціалізується на виробництві дизельних двигунів, була представлена на російському ринку як ТОВ "Янмар Рус". Фірма, розташована у москві, займалась продажем та обслуговуванням промислового обладнання та запасних частин з лютого 2014 року.

Зазначається, що у зв'язку з припиненням поставок продукції та платежів товариство призупинило свою діяльність з березня минулого року через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Однак обслуговування клієнтів продовжувалося.

"Yanmar уважно стежила за ситуацією, але дійшла висновку, що за поточних обставин продовжувати наш бізнес у росії неможливо", — наголосили у корпорації.

Вказано, щойно завершаться необхідні процедури, діяльність дочірньої компанії "Янмар Рус" припиниться. Планують, що це станеться у квітні 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Японія услід за США та Канадою вирішила запровадити нові санкції проти росії. Йдеться про персональні обмеження та заборону певних видів експорту, серед яких БпЛА.

У Міжнародному валютному фонді вважають, що війна в Україні після 2023 року матиме "дуже руйнівний" вплив на економічні перспективи росії. Очікується, що у подальшому російська економіка скоротиться одразу на кілька відсотків.

Також ми писали, що у росії фіксують подальший обвал продажів на ринку нових вітчизняних автомобілів. Охочих купити новеньку марку Lada дедалі менше.