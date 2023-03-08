МВФ вважає, що війна в Україні серйозно вдарить по економіці росії

У МВФ вважають, що війна в Україні серйозно вдарить по економіці росії
Війна в Україні після 2023 року матиме "дуже руйнівний" вплив на економічні перспективи росії. Очікується, що у подальшому російська економіка скоротиться одразу на кілька відсотків.
Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.
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Як зміняться економічні показники
За словами Георгієвої, економічні показники росії зміняться у бік зниження на 7%.
"Коли ви берете наші прогнози на середньострокову перспективу, вони означають, що економіка росії скоротиться як мінімум на 7%", — сказала вона.
За словами глави МВФ, економіка рф також згодом постраждає через еміграцію працівників, закриття доступу до технологій та запровадження західних санкцій проти енергетичної галузі.
Попри те, що росії вдалося перенаправити частину своєї нафти за межі європейських ринків — до Китаю та Індії, це не матиме "тривалого впливу" на економіку країни.
"Ми не бачимо, щоб росія отримувала якусь вигоду від того, що вона завдала Україні і собі", — додала очільниця Фонду.
Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.
Нагадаємо, 8 березня стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду. над новою потенційною програмою кредитування для України. Перемовини із представниками українського уряду почалися у Варшаві.
Міжнародний валютний фонд вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.