Бизнес в России - японская компания Yanmar объявила о выходе с рынка

Речь идет о японской компании Yanmar

С российского рынка продолжают уходить зарубежные компании. В частности, о решении полностью свернуть бизнес заявил японский производитель дизельных двигателей и сельскохозяйственной техники Yanmar.

Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

Что известно о "Янмар Рус"

Японская Yanmar, специализирующаяся на производстве дизельных двигателей, была представлена на российском рынке как ООО "Янмар Рус". Фирма, расположенная в москве, занималась продажей и обслуживанием промышленного оборудования и запасных частей с февраля 2014 года.

Отмечается, что в связи с прекращением поставок продукции и платежей общество приостановило свою деятельность с марта прошлого года из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Однако обслуживание клиентов продолжалось.

"Yanmar внимательно следила за ситуацией, но пришла к выводу, что при текущих обстоятельствах продолжать наш бизнес в россии невозможно", — подчеркнули в корпорации.

Указано, что как только завершатся необходимые процедуры, деятельность дочерней компании "Янмар Рус" прекратится. Планируется, что это произойдет в апреле 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, что Япония вслед за США и Канадой решила ввести новые санкции против россии. Речь идет о персональных ограничениях и запрете определенных видов экспорта, среди которых БпЛА.

В Международный валютный фонд считает, что война в Украине после 2023 года будет иметь "очень разрушительное" влияние на экономические перспективы россии. Ожидается, что в дальнейшем российская экономика сократится на несколько процентов.

Также мы писали, что в россии фиксируют дальнейший обвал продаж на рынке новых отечественных автомобилей. Желающих купить новенькую марку Lada все меньше.