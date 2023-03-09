Бизнес в России - японская компания Yanmar объявила о выходе с рынка

Японский производитель дизельных двигателей объявил о закрытии бизнеса в рф
С российского рынка продолжают уходить зарубежные компании. В частности, о решении полностью свернуть бизнес заявил японский производитель дизельных двигателей и сельскохозяйственной техники Yanmar.
Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.
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Что известно о "Янмар Рус"
Японская Yanmar, специализирующаяся на производстве дизельных двигателей, была представлена на российском рынке как ООО "Янмар Рус". Фирма, расположенная в москве, занималась продажей и обслуживанием промышленного оборудования и запасных частей с февраля 2014 года.
Отмечается, что в связи с прекращением поставок продукции и платежей общество приостановило свою деятельность с марта прошлого года из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Однако обслуживание клиентов продолжалось.
"Yanmar внимательно следила за ситуацией, но пришла к выводу, что при текущих обстоятельствах продолжать наш бизнес в россии невозможно", — подчеркнули в корпорации.
Указано, что как только завершатся необходимые процедуры, деятельность дочерней компании "Янмар Рус" прекратится. Планируется, что это произойдет в апреле 2023 года.
Что еще стоит знать
Напомним, что Япония вслед за США и Канадой решила ввести новые санкции против россии. Речь идет о персональных ограничениях и запрете определенных видов экспорта, среди которых БпЛА.
В Международный валютный фонд считает, что война в Украине после 2023 года будет иметь "очень разрушительное" влияние на экономические перспективы россии. Ожидается, что в дальнейшем российская экономика сократится на несколько процентов.
Также мы писали, что в россии фиксируют дальнейший обвал продаж на рынке новых отечественных автомобилей. Желающих купить новенькую марку Lada все меньше.