IBox обіцяє відновити роботу терміналів: названо терміни
У мережі терміналів IBOX, яка тимчасово припинила роботу, озвучили орієнтовний термін відновлення роботи. Функціонування призупинили у зв'язку з ліквідацією регулятором "Айбокс Банку".
Про це повідомили у пресслужбі мережі у Facebook.
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Коли запрацюють термінали IBOX
Там зазначили, що через відкликання ліцензії у головного банка-партнера 7 березня, компанія IBOX тимчасово припинила приймати будь-які платежі.
"Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час", — йдеться у повідомленні.
Планують, що на відновлення роботи усього парку терміналів знадобиться два-три дні.
Що передувало
Як зазначили в НБУ, на банк припадало тільки 0,1% від загальної кількості активів платоспроможних фінустанов, тому його виведення не похитне стабільність ринку. Всі термінали мають підключити до іншої фінустанови.
Рішення про ліквідацію банку пояснили систематичним порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
Варто зауважити, що IBOX Bank працював на українському фінансовому ринку з 1993 року, а торік увійшов у топ-10 найприбутковіших банків за оцінкою Нацбанку.
Раніше ми писали, що співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що термінали IBOX були популярні серед клієнтів Monobank через безкомісійне поповнення карти. Тепер можна скористатися терміналами мережі EasyPay та City24, касами банків-партнерів Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк — без комісії.