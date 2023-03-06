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Українці відмовляються від готівки: НБУ оновив дані про розрахунки упродовж 2022 року

6 березня 2023 09:06
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Готівка втрачає популярність — як українці здійснювали розрахунки під час війни
Суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.

Про це свідчать дані, наведені Національним банком України (НБУ).

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Як зазначили в НБУ, число операцій з використанням платіжних карток у травні – грудні минулого року становило 5,599 млрд, а загальна сума — 5 058,2 млрд гривень.

Показник на 1,4% вищий за кількістю, на 40,5% — за сумою у порівнянні зі значеннями довоєнного 2021 року.

Використання карток за кордоном

Українці за кордоном здійснили 5 194,4 млн безготівкових операцій на суму 3 443,9 млрд гривень, що більше на 4,1% за кількістю та на 56,9% за сумою у порівнянні з травнем – груднем 2021-го. Число операцій з отримання готівки з використанням карток зменшилося на 24,1% за травень — грудень 2022-го порівняно з таким же періодом 2021 року. При цьому сума операцій підвищилась на 15%.

Також збільшився обсяг операцій із картками за межами країни — він становив 7,4% від кількості та 9,7% від суми всіх операцій з картками. Тоді як у 2021 році частка операцій за кордоном становила 3,8% від кількості та 3,9% від суми.

"Це пов’язано з великою кількістю українців, які вимушено перебувають за кордоном через війну (за даними ООН, наразі майже 5 млн українців отримали за кордоном тимчасовий захист)", — пояснили в Нацбанку.

В НБУ додали, що більшість операцій з платіжними картками в країні у травні — грудні 2022-го були безготівковими. Частка таких операцій за сумою становила 69% у загальній сумі операцій із платіжними картками в Україні. Торік цей показник становив 60%.

Нагадаємо, в Україні на початку весни на валютному ринку очікується зміцнення гривні через традиційні сезонні фактори. Тому громадянам в цей період найвигідніше інвестувати у долар.

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