IBox обещает возобновить работу терминалов: названы термины
В сети терминалов IBOX, временно прекратившей работу, озвучили ориентировочный срок возобновления работы. Функционирование было приостановлено в связи с ликвидацией регулятором "Айбокс Банка".
Об этом сообщили в пресс-службе сети в Facebook.
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Когда заработают терминалы IBOX
Там отметили, что в связи с отзывом лицензии у главного банка-партнера 7 марта, компания IBOX временно прекратила принимать любые платежи.
"Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу, но, к сожалению, на это нужно время", — говорится в сообщении.
Планируется, что на возобновление работы всего парка терминалов понадобится два-три дня.
Что предшествовало
Как отметили в НБУ, на банк приходилось только 0,1% от общего количества активов платежеспособных финучреждений, поэтому его вывод не пошатнет стабильность рынка. Все терминалы должны быть подключены к другому финучреждению.
Решение о ликвидации банка объяснили систематическим нарушением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Следует отметить, что IBOX Bank работал на украинском финансовом рынке с 1993 года, а в прошлом году вошел в топ-10 самых прибыльных банков по оценке Нацбанка.
Ранее мы писали, что соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что терминалы IBOX были популярны среди клиентов monobank из-за бескомиссионного пополнения карты. Теперь можно воспользоваться терминалами сети EasyPay и City24, кассами банков-партнеров Универсал Банк, А-Банк, Укргазбанк — без комиссии.