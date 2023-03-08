Monobank розповів, як поповнити карти після закриття терміналів IBox

У Monobank розповіли, як поповнити карти після закриття терміналів IBox
В Україні термінали АТ "IBOX Bank" тимчасово перестануть функціонувати у зв'язку з відкликанням ліцензії та ліквідацією банку. Найбільше рішення зачепить клієнтів Моnobank.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
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Що сталося з IBOX Bank
Як зазначили в НБУ, на банк припадало тільки 0,1% від загальної кількості активів платоспроможних фінустанов, тому його виведення не похитне стабільність ринку. Всі термінали мають підключити до іншої фінустанови.
Рішення про ліквідацію банку пояснили систематичним порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
Варто зауважити, що IBOX Bank працював на українському фінансовому ринку з 1993 року, а торік увійшов у топ-10 найприбутковіших банків за оцінкою Науцбанку.
Що робити клієнтам Monobank
Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що термінали IBOX були популярні серед клієнтів monobank через безкомісійне поповнення карти. Тепер їх поповнити можна іншими способами.
Щоб поповнити карти готівкою, можна скористатися:
- терміналами мережі EasyPay та City24 — без додаткової комісії;
- касами банків-партнерів Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк — без комісії.
Нагадаємо, упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.