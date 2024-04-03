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ЕС заморозил частные и государственные российские активы на миллиарды евро

3 апреля 2024 12:15
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сколько российских активов заморозил Евросоюз
Европейская валюта. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В странах Евросоюза заморожены 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных российских активов. Брюссель работает над тем, как их можно использовать для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции после международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге, сообщает Укрінформ.

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"Мы продолжим работать над вопросом финансирования репараций, потому что важно, чтобы Россия заплатила за возмещение ущерба. И мы работаем над этим во всех наших дискуссиях, которые мы ведем по российским активам, частным или государственным. У нас в Европе есть 37 млрд частных активов , а также более 200-208 миллиардов государственных активов", — сказал Рейндерс.

Он также выразил надежду на "скорое принятие недавних предложений по использованию поступлений от обездвиженных российских активов" для нужд Украины в ее борьбе с российским агрессором. По оценке еврокомиссара, эти поступления могут составить около 2-3 млрд евро в год.

Рейндерс подчеркнул, что с запуском подачи заявлений в Реестр ущерб, нанесенный агрессией РФ против Украины, "украинские граждане, подвергшиеся нарушению прав человека или ставшие жертвами серьезных нарушений международного гуманитарного права, становятся на шаг ближе к репарациям".

"И этот реестр является первым шагом, потому что теперь нам нужно двигаться в Комиссию по вопросам возмещения ущерба, в поддержку которой сегодня высказались многие участники", — сказал еврокомиссар.

Что еще стоит знать

Напомним, в приложении "Дія" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. В настоящее время принимают заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

Мы также писали, что Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле. Инициатива предусматривает получение примерно 3 миллиардов евро в год от замороженных активов РФ и использование их для поставки оружия в Украину.

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