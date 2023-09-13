Еврокомиссар предложил во второй раз продлить запрет на импорт украинского зерна

Зерно в руке. Иллюстративное фото: pexels.com

15 сентября истекает срок действия запрета на импорт украинских зерновых и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию. Поэтому глава офиса еврокомиссара по торговле Михаэль Хагер подал заявку на продление этих ограничений.

Об этом информирует RMF FM.

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Запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию Еврокомиссия ввела в начале мая этого года. Сначала ограничения действовали до 5 июня, а затем их продлили до 15 сентября.

В августе распространялась информация о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что запрет не будет продлен. Сейчас главе Еврокомиссии планируется представить предложение о продлении ограничений "на основе данных и статистики".

"Приложение базируется на анализе рыночной ситуации с учетом низких цен, невозможности хранения зерна в соседних с Украиной странах и росте украинского экспорта в другие страны ЕС, минуя Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию", — сообщает RMF FM.

Неизвестно, продлится ли продолжение запрета на импорт зерна из Украины до конца года или, возможно, немного меньше.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что надеется "Еврокомиссия продолжит запрет на импорт зерна из Украины в Польшу после 15 сентября".

По его словам, после недавних переговоров с министрами ЕС "не было никаких существенных аргументов против продления запрета".

Напомним, Венгрия планирует расширить запрет на импорт украинского зерна.

В то же время в Польше анонсировали встречу Дуды с Зеленским на фоне зернового кризиса.

Также правительство Болгарии изменило позицию по импорту агропродукции из Украины.