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Єврокомісія роздумує, чи захищати країни ЄФ у "зерновому конфлікті" з Україною

21 вересня 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Єврокомісія роздумує, чи захищати країни ЄФ у "зерновому конфлікті" з Україною
Українське зерно у руках фермера. Фото: agronom.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейська комісія розглядає варіант підтримки Польщі, Угорщини та Словаччини, проти яких Київ розпочав процедуру у Світовій організації торгівлі через порушення торговельних угод ЄС. Ці три країни встановили обмеження щодо ввезення деяких категорій товарів з України.

Про це повідомляє Financial Times.

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Видання повідомляє, що на початку Європейський комітет наполягав на скасуванні запроваджених обмежень цими країнами. Однак тепер його мета — об'єднати їхні правові аргументи у відповідь на позов України до СОТ.

Також відомо, що Єврокомісія підтвердила свою позицію щодо дій у рамках процедур СОТ проти країн-членів ЄС.

"Найближчий крокце реакція на український запит про консультації щодо всіх згаданих країн", — йдеться у повідомленні.

У той час як обговорення в Єврокомісії продовжуються, джерело, обізнане про ситуацію, говорить про роздуми щодо захисту цих країн. Єврокомісія наголосила, що країни-члени "не можуть діяти одноосібно у торговельних питаннях" і що поточна ситуація потребує юридичного аналізу.

"Ми спілкуємося з відповідними країнами та шукаємо рішення, яке запобігатиме подальшому розгляду цього питання", — заявили з Єврокомісії.

Вони також додали, що можуть запустити свій внутрішній процес для перевірки дотримання країнами своїх зобов'язань відповідно до законів ЄС та зобов'язань перед СОТ.

Нагадаємо, Євросоюз зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна. Також Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивною після ембарго на імпорт зерна з України.

Також ми писали, що уряд Німеччини позитивно відреагував на відміну Європейською комісією ембарго на постачання українського зерна . Проте розкритикувало три країни, які продовжують свої обмеження.

 

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