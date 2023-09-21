Еврокомиссия раздумывает, защищать ли страны ЕФ в "зерновом конфликте" с Украиной

Украинское зерно в руках фермера. Фото: agronom.com.ua

Европейская комиссия рассматривает вариант поддержки Польши, Венгрии и Словакии, против которых Киев начал процедуру во Всемирной торговой организации из-за нарушений торговых соглашений ЕС. Эти три страны установили ограничения на ввоз некоторых категорий товаров из Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также:

Еврокомиссия хочет защитить Польшу, Венгрию и Словакию

Издание сообщает, что в начале Европейский комитет настаивал на отмене введенных ограничений этими странами. Однако теперь его цель — объединить их правовые аргументы в ответ на иск Украины в ВТО.

Также известно, что Еврокомиссия подтвердила свою позицию касательно действий в рамках процедур ВТО против стран-членов ЕС.

"Ближайший шаг — это реакция на украинский запрос о консультациях относительно всех упомянутых стран", — говорится в сообщении.

В то время как обсуждения в Еврокомиссии продолжаются, источник, осведомленный о ситуации, говорит о раздумьях по вопросу защиты данных стран. Еврокомиссия подчеркнула, что страны-члены "не могут действовать единолично в торговых вопросах" и что текущая ситуация требует юридического анализа.

"Мы общаемся с соответствующими странами и ищем решение, которое предотвратит дальнейшее рассмотрение этого вопроса", — заявили из Еврокомиссии.

Они также добавили, что могут запустить свой внутренний процесс для проверки соблюдения странами своих обязательств в соответствии с законами ЕС и обязательствами перед ВТО.

Напомним, Евросоюз сосредоточен на том, чтобы внедрить новую систему импорта зерна. Также Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после эмбарго на импорт зерна из Украины.

Также мы писали, что правительство Германии положительно отреагировало на отмену Европейской комиссией эмбарго на поставку украинского зерна. Однако раскритиковало три страны, которые продолжают свои ограничения.