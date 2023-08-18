Європа вийшла із залежності: які країни постачають газ до ЄС замість Росії

Труби газопроводу. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

Запаси природного газу в Європейському Союзі досягли історичного максимуму. Вони заповнилися задовго до початку зимового опалювального сезону. ЄС продовжує свій відхід від російської енергетичної залежності.

Про це повідомляє Politico.

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Збільшення запасів газу в ЄС змушує Кремль намагатися "залатати діру" у своїх фінансах, що утворилася після рішення відключити європейських споживачів після повномасштабного вторгнення в Україну.

Politico пише, що зменшення обсягів російського газу також відкриває ЄС для більших цінових коливань на світовому ринку зрідженого природного газу.

Вчора, 17 серпня, Gas Infrastructure Europe повідомила, що газові сховища країн-членів ЄС зараз заповнені на 90,12%, що значно перевищує 90% планку, яку Брюссель повинен досягти до листопада.

"Підтвердження того, що ми виконали наші вимоги щодо зберігання газу достроково, підкреслює, що ЄС добре підготовлений до зими, і це допоможе подальшій стабілізації ринків у найближчі місяці", — заявила комісар з питань енергетики блоку Кадрі Сімсон.

За її словами, енергетичний ринок ЄС перебуває в набагато стабільнішому становищі, ніж це було в цей час минулого року.

Видання зазначає, що це підкреслює успіх ЄС у подоланні залежності від російського трубопровідного газу, який до війни забезпечував близько 40% попиту блоку.

Москва неухильно відрізала своїх клієнтів з ЄС, скорочуючи, а потім і остаточно припиняючи поставки трубопроводами "Ямал-Європа" і "Північний потік", а також зменшуючи обсяги, що надходять до ЄС через Україну.

ЄС відреагував на це переходом до інших постачальників і скороченням попиту. Російський газ був значною мірою замінений імпортом із США, Норвегії, Азербайджану та інших країн, що призвело до різкого падіння цін порівняно з піком 2022 року.

Нагадаємо, у 2024 році закінчується контракт на транзит російського газу через Україну. Київ не вестиме переговори щодо його продовження.