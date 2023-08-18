Европа вышла из зависимости: какие страны поставляют газ в ЕС вместо России

Трубы газопровода. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

Запасы природного газа в Европейском Союзе достигли исторического максимума. Они заполнились задолго до начала зимнего отопительного сезона. ЕС продолжает свой отход от российской энергетической зависимости.

Об этом сообщает Politico.

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Увеличение запасов газа в ЕС заставляет Кремль пытаться "залатать дыру" в своих финансах, образовавшуюся после решения отключить европейских потребителей после полномасштабного вторжения в Украину.

Politico пишет, что уменьшение объемов российского газа также открывает ЕС для больших ценовых колебаний на мировом рынке сжиженного газа.

Вчера, 17 августа, Gas Infrastructure Europe сообщила, что газовые хранилища стран-членов ЕС сейчас заполнены на 90,12%, что значительно превышает 90% планку, которую Брюссель должен достичь до ноября.

"Подтверждение того, что мы выполнили наши требования по хранению газа досрочно, подчеркивает, что ЕС хорошо подготовлен к зиме, и это поможет дальнейшей стабилизации рынков в ближайшие месяцы", — заявила комиссар по вопросам энергетики блока Кадри Симсон.

По ее словам, энергетический рынок ЕС находится в гораздо более стабильном положении, чем это было в это время в прошлом году.

Это подчеркивает успех ЕС в преодолении зависимости от российского трубопроводного газа, который до войны обеспечивал около 40% спроса блока.

Москва неуклонно отрезала своих клиентов из ЕС, сокращая, а затем и окончательно прекращая поставки по трубопроводам "Ямал-Европа" и "Северный поток", а также уменьшая объемы, поступающие в ЕС через Украину.

ЕС отреагировал на это переходом к другим поставщикам и сокращением спроса. Российский газ в значительной степени был заменен импортом из США, Норвегии, Азербайджана и других стран, что привело к резкому падению цен по сравнению с пиком 2022 года.

Напомним, в 2024 году истекает контракт на транзит российского газа через Украину. Киев не будет вести переговоры по его продлению.