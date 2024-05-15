Raiffeisen Bank попередили, що США може обмежити його доступ до фінансової системи через Росію

Відділення Raiffeisen Bank. Фото: informer.rs

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Міністерство фінансів США у письмовій формі попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений. Причиною цього називають угоди банку з Росією.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, заступник міністра фінансів США Уоллі Адеймо направив лист до офісу Raiffeisen Bank, де висловив стурбованість з приводу присутності банку в Росії. Він також нагадав про угоду на суму 1,5 мільярда доларів з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Хоча угода, пов'язана з Дерипаскою, була скасована Raiffeisen через кілька днів після отримання листа, побоювання Міністерства фінансів США щодо бізнесу австрійського банку в Росії зберігаються. Це попередження є наразі найкритичнішим для найбільшого західного банку в Росії й було результатом багатомісячного тиску з боку Вашингтона.

Адеймо також попередив, що дії RBI збільшили ризик того, що Мінфін США вживе заходів щодо обмеження його доступу до фінансової системи країни, враховуючи побоювання, що поведінка фінансової установи ставить під загрозу національну безпеку.

Тоді як багато західних урядів і корпорацій радикально скоротили зв'язки з Москвою, Австрія, як і раніше, пов'язана з Росією через найважливіші газопроводи, а Відень, як і раніше, є центром надходження коштів з Росії.

У березні агентство Reuters повідомило про рішучу протидію США угоді з Дерипаскою, яку Raiffeisen представив як засіб розблокування частини своїх коштів, які застрягли в Росії. Акції Raiffeisen впали на 3% після відкриття торгів, що зробило його лідером серед збиткових європейських банків.

Представник Raiffeisen заявив, що компанія вийшла з угоди. Він додав, що RBI "значно скоротив" діяльність у Росії та вжив широких заходів щодо зниження ризиків, пов'язаних із санкціями.

В чому ризики відключення від фінансової системи США

Сполучені Штати є найпотужнішим регулятором у світі головним чином тому, що вони можуть позбавити банки доступу до долара — наріжного каменю міжнародних фінансів. Втрата доступу до долара може спричинити кризу будь-якого банку.

У листі Адеймо також послався на указ президента США Джо Байдена, який дозволяє вторинні санкції США щодо іноземних фінансових установ, які проводять значні операції за участю російської військово-промислової бази. Попередження посилює тиск на Raiffeisen.

RBI пообіцяв продати свій російський бізнес, який забезпечує платіжну систему сотням місцевих компаній після того, як опинився під тиском міжнародних регуляторів. Але за два роки війни мало що змінилося.

Російська влада дала зрозуміти RBI, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 тисяч співробітників, що вони хочуть, щоб банк залишився, оскільки він забезпечує можливість міжнародних платежів. Хоча італійська UniCredit також має бізнес у Росії й також не хоче йти, RBI набагато більша фінансова компанія і наразі фактично перевіряє рішучість країн Заходу з припинення зв'язків з Росією.

Нагадаємо, Міністерство економіки Німеччини вивчає ситуацію з банком Raiffeisen, який планує купити частку у будівельній групі Strabag. Компанія пов'язана з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Також ми писали, що російський "Дойче Банк", підконтрольний німецькому Deutsche Bank, за підсумками минулого року наростив рекордні прибутки. Обсяг чистого доходу сягнув 5,4 мільярда рублів.