Дойче Банк наростив рекордний прибуток в РФ у 2022-му — деталі

Відділення німецького Deutsche Bank. Фото: google.com

Російський "Дойче Банк", підконтрольний німецькому Deutsche Bank, за підсумками минулого року наростив рекордні прибутки. Обсяг чистого доходу сягнув 5,4 мільярда рублів.

Такі дані випливають зі звітності Російських стандартів бухгалтерського обліку (РСБО), пишуть російські медіаресурси.

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Як змінилися доходи "Дойче Банку"

Як зазначається, на тлі кризи доходи представництва німецького банку у Росії у минулому календарному році збільшилися у 5,8 раза. Показник став рекордним щонайменше із 1999 року.

До цього максимальний фінансовий результат "Дойче Банку" було зафіксовано під час кризи 2009 року — 3,4 мільярда рублів.

2022 року Deutsche Bank повідомив про намір повністю згорнути бізнес на території Росії. При цьому прибутковість бізнесу зростала на тлі згортання діяльності.

Водночас сукупні активи "Дойче Банку" за рік просіли на 36,3%, до 81,6 мільярда рублів.

Варто зауважити, що Deutsche Bank повідомляв про зростання прибутку 2022 року. Як заявив генеральний директор банку Крістіан Шьюїнг, Deutsche Bank, перш за все, виграв від підвищення відсоткових ставок. До 2025 року загальний дохід банку має зрости до приблизно 30 млрд євро. Фінансовий директор висловлює упевненість у тому, що банк досягне поставленої мети, попри економічну невизначеність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, аналіз KSE Institute показує, що лише 6% іноземних компаній покинули Росію, а 37% перебувають у процесі виходу. Тенденції суттєво відрізняються залежно від країн — китайські, італійські та німецькі підприємства найбільше вагаються щодо виходу. Багато компаній досі чекають свого часу.

Банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Таке рішення їм довелось прийняти після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

Також ми писали, що Raiffeisen Bank International потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у Росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.