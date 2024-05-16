Прибыль европейских банков в РФ существенно выросла после начала войны

Отделение банка. Фото: Bloomberg

Два года после полномасштабного вторжения России в Украину крупные европейские банки продолжают успешно управлять своими подразделениями в стране, несмотря на публичные обязательства по их закрытию. За это время их доходы почти втрое возросли.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В сообщении сказано, что совокупное количество сотрудников пяти таких банков уменьшилось всего на 3%, но прибыль выросла примерно в три раза благодаря высоким процентным ставкам за деньги, которые они получают за застрахованные вклады.

Медленные темпы отходничества банков из России побудили Европейский центральный банк оказывать давление на них, чтобы они ускорили свой уход. Однако есть определенная обеспокоенность тем, что дальнейшее присутствие в России может привести к санкциям США и крупным штрафам для банков.

В мае министр финансов еврозоны Клаудия Бух сообщила, что контролирующий орган попросил все банки с крупным бизнесом в России "ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту для сокращения и выхода из бизнеса".

Проблема выхода банков из территории РФ

Западные санкции, существенно ограничивающие деятельность предприятий в России, вместе с местными правилами и высокими налогами с продаж, делают вывод банковских денег из страны сложной задачей. Дочерние компании иностранных банков в России должны соблюдать местные правила, что может привести к конфликту с требованиями Европейского центрального банка к материнской компании. Кроме того, они сталкиваются с риском конфискации активов компаний или частных лиц Кремлем из стран, считающихся недружественными.

К примеру, итальянская компания Intesa Sanpaolo SpA в сентябре получила разрешение от президента Владимира Путина на продажу своего российского подразделения местной группе менеджеров подразделения, но сделка усложнилась из-за бюрократических препятствий.

Как работают банки в России

Единственным крупным банком Европейского Союза, которому удалось полностью отделиться от российского бизнеса, — Société Générale SA. Они продали свою крупнейшую российскую дочернюю компанию, Росбанк, всего через несколько недель после вторжения, хотя эта операция привела к списанию более чем на 3 миллиарда евро стоимости бизнеса. После продажи двух меньших подразделений Société Générale сократила штат сотрудников в России более чем на 99%.

Голландский банк ING Groep NV, действующий в России с 1993 года, заявляет, что с начала 2022 года сократил свой бизнес, связанный с Россией, на три четверти до примерно 1,3 миллиарда евро. Deutsche Bank AG также резко сократил свой персонал в России, преимущественно из-за закрытия ІТ-центра, но в прошлом году он также получил там более высокие прибыли, чем в 2021 году, до вторжения. Это достаточно типично для банков, которые все еще испытывают деньги в России, учитывая трудности с доставкой денег домой, а также двузначные процентные ставки, которые российский центральный банк платит по депозитам кредиторов.

Прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросла более чем в три раза, а Intesa выросла примерно в 20 раз.

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Банки США тоже сталкиваются с подобными проблемами. К примеру, Citigroup прекратила почти все институциональные банковские услуги в России в начале прошлого года, но все еще имеет примерно 7 миллиардов долларов, привязанных к стране, большая часть которых находится на депозитах в центральном банке. JPMorgan Chase сообщает, что по состоянию на март у нее в России застряло около 350 миллионов долларов.

Ни один кредитор не иллюстрирует дилемму европейцев лучше, чем Raiffeisen, который в течение двух лет пытается снизить убытки или выйти с деньгами. Сложное соглашение о репатриации капитала провалилось 8 мая, когда банк заявил, что ему не удалось убедить западных регуляторов поддержать этот план, что поставило его под угрозу нарушения санкций. Raiffeisen заявляет, что он работает над обеспечением соблюдения санкций и с 2022 года "значительно сократил свою деятельность в России", снизив свой кредитный портфель почти на 60%, примерно до 5,8 миллиарда евро, хотя численность его персонала фактически выросла на 7%, почти до 10 тысяч. Хотя он предпочел продажу, найти покупателя сложно, и любое соглашение потребует одобрения России.

Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, выводящих деньги из страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ближайшим союзником Кремля в ЕС, и он на несколько месяцев приостановил помощь от блока для защиты Украины, прежде чем пойти на уступки, но OTP настаивает, что не получил выгоды от его отношений с Путиным. Банк заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет уйти с рынка, но российские регуляторы усложняют продажу подразделения по справедливой цене.

Итальянская UniCredit SpA работает в России через дочернюю компанию со штатом около 3100 сотрудников и более 50 филиалов. Миланский банк заявляет, что с 2022 года он зарезервировал более 800 миллионов евро на случай дефолтов в России и снизил свой кредитный портфель на две трети. Генеральный директор Андреа Орсель заявила на майской телефонной конференции, что банк продолжит делать все возможное в стране и соблюдает санкции, но окончательный выход будет сложно осуществить.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство финансов США в письменной форме предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен. Причиной этого называют сделки банка с Россией.

Мы также писали, что российский "Дойче Банк", подконтрольный немецкому Deutsche Bank, по итогам прошлого года нарастил рекордную прибыль. Объем чистого дохода достиг 5,4 миллиарда рублей.