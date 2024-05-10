Украинский бизнес получит финансовую помощь от Европейского инвестиционного банка

Европейский инвестиционный банк выделил средства для украинского бизнеса — Шмыгаль рассказал детали
Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 миллионов евро в поддержку малого и среднего бизнеса Украины. Соответствующее решение было принято в пятницу, 10 мая.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
По его словам, благодаря этому решению к этой помощи смогут привлечь два украинским банка. Затем средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса путем улучшения условий льготного кредитования.
"Ценим поддержку европейских партнеров во всех сферах. Бюджетная поддержка ЕС с начала этого года составила уже 6,5 млрд долларов", — добавил украинский премьер.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские производители дронов, независимо от месторасположения, могут получить государственный грант. Он может составлять до 8 млн гривен, но не будет превышать 80% от общей стоимости проекта.
Мы также писали, что украинцы в 2024 году могут получить от 50 тыс. до 500 тыс. гривен на бизнес по программе "Власна справа". Средства можно использовать для открытия и раскрутки существующего бизнеса.
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