Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Европейский инвестиционный банк выделил средства для украинского бизнеса — Шмыгаль рассказал детали arrow

Европейский инвестиционный банк выделил средства для украинского бизнеса — Шмыгаль рассказал детали

10 мая 2024 16:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинский бизнес получит финансовую помощь от Европейского инвестиционного банка
Европейский инвестиционный банк. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 миллионов евро в поддержку малого и среднего бизнеса Украины. Соответствующее решение было принято в пятницу, 10 мая.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Читайте также:

По его словам, благодаря этому решению к этой помощи смогут привлечь два украинским банка. Затем средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса путем улучшения условий льготного кредитования.

"Ценим поддержку европейских партнеров во всех сферах. Бюджетная поддержка ЕС с начала этого года составила уже 6,5 млрд долларов", — добавил украинский премьер.

null
Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, украинские производители дронов, независимо от месторасположения, могут получить государственный грант. Он может составлять до 8 млн гривен, но не будет превышать 80% от общей стоимости проекта.

Мы также писали, что украинцы в 2024 году могут получить от 50 тыс. до 500 тыс. гривен на бизнес по программе "Власна справа". Средства можно использовать для открытия и раскрутки существующего бизнеса.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
финансовая помощь
деньги
бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае