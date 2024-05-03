Гранти на бізнес — як українцям отримати від 50 тис. гривень

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у 2024 році можуть отримати від 50 тис. до 500 тис. гривень на бізнес за програмою "Власна справа". Кошти можна використати на відкриття та розкручення наявного бізнесу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки.

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Які умови грантової програми у 2024 році

У 2024 році умови грантової програми "Власна справа" дещо змінились. Якщо раніше українці могли отримати мікрогрант максимально до 250 тис. грн, то тепер суму подвоїли.

Днями уряд збільшив максимальний розмір допомоги бізнесу до 500 тис. гривень, проте на таку суму можуть претендувати виключно жителі Харківської області, решта — до 250 тис. гривень.

Інші умови не зазнали змін. Так, безповоротну допомогу на бізнес можуть отримати як чинні підприємці, так і громадяни без досвіду діяльності у цій сфері. Єдиною обов'язковою умовою надання грошей є створення 1-2 робочих місць (залежно від розміру гранту).

Як і хто може подати заявку на гранти

Подати заявку на участь у грантовій програмі можна онлайн на порталі "Дія".

Гранти доступні:

майбутнім підприємцям;

чинним фізособам-підприємцям (ФОП);

юридичним особам.

Також усі охочі можуть подавати заявки на отримання допомоги, якщо:

не перебувають/не здійснюють господарську діяльність на окупованій частині території України;

не здійснюють господарську діяльність в РФ;

громадяни та компанії не перебувають під санкціями;

відсутні порушені справи про банкрутство;

немає рішень суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;

відсутня заборгованість перед бюджетом.

За правилами, є чіткий перелік напрямків, на які можна витрати кошти безповоротної допомоги в рамках прогами "Власна справа". А саме:

купівлю обладнання;

придбання сировини;

орендну плату (чверть від суми гранту);

лізинг необхідного обладнання.

З умовами можна ознайомитися за посиланням.

Результати попередніх хвиль програми

Під час сьомої хвилі грантової програми переможцями стали 526 українці, яким виплатять 127 млн гривень на розширення бізнесу. Зокрема, частка чоловіків становить 50%, а жінок — 41% чоловіків, 9% — юридичних осіб. Близько 75% — мають вищу освіту.

Найбільш популярні гранти в таких областях:

Львівській;

Івано-Франківській;

Київській та в Києві.

Найпопулярніші сфери, в яких працюватимуть переможці сьомої хвилі:

гуртова та роздрібна торгівля;

СТО;

тимчасове розміщення та організація харчування;

переробна промисловість.

З початку дії програми, з липня 2022 року, 16 тисяч українців стали її переможцями, отримавши 3,8 млрд гривень.

Статистика надання грантів. Джерело: Мінекономіки

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку 2024 року українці відкрили близько 74 тисяч нових бізнесів. Показник на 33,6% перевершив результат минулого року.

Також ми писали, що уряд виділив понад 3,2 млрд грн на програми підтримки бізнесу Дніпропетровської області. Це фінансування допоможе регіону, який розташований впритул до лінії фронту.