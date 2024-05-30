Європейський центробанк накладе штрафи за кліматичні проблеми — що відомо

Офіс Європейського центрального банку (ЄЦБ) у Франкфурті. Фото: Reuters

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує вперше в історії накласти штрафи на кількох кредиторів. Причиною є їхня тривала неспроможність оцінити наслідки кліматичних змін.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Які штрафи загрожують

Згідно з обізнаними джерелами, щонайменше чотирьом банкам загрожують штрафи за недотримання встановлених ЄЦБ термінів для оцінки кліматичних ризиків.

Штрафи зростають щодня і можуть досягати 5% від середньодобового доходу банку. Наприклад, для банку з річним доходом у 10 мільярдів євро загрожують щоденні штрафи в розмірі 1,4 мільйона євро за найсуворішим сценарієм, хоча фактично суми можуть бути набагато меншими. Також відомо, що суми штрафів ще не остаточні і можуть бути символічними.

У повідомленні сказано, що вищезазначеним банками будуть нараховувати щоденні штрафи доти, поки вони не виправлять ситуацію. Проте водночас вони можуть деякі штрафи зменшити або навіть скасувати.

Чому це важливо

ЄЦБ неодноразово попереджав, що кредитори недостатньо готуються до наслідків екстремальних погодних потрясінь, які можуть вплинути на вартість активів, або до ризику банкрутства клієнтів.

Європейські правила вимагають, щоб банки оцінювали, чи піддаються вони суттєвим ризикам, і відображали це у своїх капітальних резервах. ЄЦБ зазначив, що кредитори повинні розуміти всі відповідні фактори ризику, пов'язаного з кліматом і навколишнім середовищем, а також те, як вони впливають на їхні загальні ризики.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Європейський центральний банк може розпочати зниження відсоткових ставок вже у червні. Це пов'язано зі сповільненням темпів інфляції у Єврозоні.

Ми також писали, що економіка Європи трохи пожвавилася на початку року та зросла на 0,3% у кварталі з січня по березень порівняно з останніми трьома місяцями 2023 року. Причиною зростання називають послаблення інфляційних процесів, та пожвавлення економіки Німеччини — найбільшої на континенті.