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Европейский центральный банк впервые в истории оштрафует банки за климатические проблемы — детали

30 мая 2024 10:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Европейский центробанк наложит штрафы за климатические проблемы — что известно
Офис Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Франкфурте. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует в первый раз в истории наложить штрафы на нескольких кредиторов. Причиной является их продолжительная неспособность оценить последствия климатических изменений.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Какие штрафы угрожают

Согласно осведомленным источникам, по меньшей мере четырем банкам грозят штрафы за несоблюдение установленных ЕЦБ сроков для оценки климатических рисков.

Штрафы растут каждый день и могут достигать 5% от среднесуточного дохода банка. Например, для банка с годовым доходом в 10 миллиардов евро грозят ежедневные штрафы в размере 1,4 миллиона евро по самому суровому сценарию, хотя фактически суммы могут быть гораздо меньше. Также известно, что суммы штрафов еще не окончательны и могут быть символическими.

В сообщении говорится, что вышеупомянутыми банками будут начисляться ежедневные штрафы до тех пор, пока они не исправят ситуацию. Однако они могут некоторые штрафы уменьшить или даже отменить.

Почему это важно

ЕЦБ неоднократно предупреждал, что кредиторы недостаточно готовятся к последствиям экстремальных погодных потрясений, которые могут повлиять на стоимость активов или риск банкротства клиентов.

Европейские правила требуют, чтобы банки оценивали, подвергаются ли они существенным рискам, и отражали это в своих капитальных резервах. ЕЦБ отметил, что кредиторы должны понимать все соответствующие факторы риска, связанного с климатом и окружающей средой, а также как они влияют на их общие риски.

Что еще нужно знать

Напомним, Европейский центральный банк может начать понижение процентных ставок уже в июне. Это связано с замедлением темпов инфляции в Еврозоне.

Мы также писали, что экономика Европы немного оживилась в начале года и выросла на 0,3% в квартале с января по март по сравнению с последними тремя месяцами 2023 года. Причиной роста называют ослабление инфляционных процессов и оживление экономики Германии — самой большой на континенте.

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