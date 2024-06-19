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Євросоюз може повернути мита на українські яйця і цукор — у чому причина

19 червня 2024 20:32
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Улинець Юлія
редактор
Євросоюз готується повернути мита на яйця і цукор з України
Купівля яєць. Фото: 18000.com.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Європейська комісія готується протягом наступних двох тижнів відновити мита на українські яйця і, ймовірно, цукор. Це сталося після того, як Україна вичерпала квоти на їхнє постачання до Європейського Союзу.

Про це повідомляє телеканал Euronews у середу, 19 червня.

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Детальніше про нові митні обмеження

Представник Єврокомісії підтвердив Euronews, що імпорт яєць із України до ЄС досяг квоти, і це означає, що Євросоюз запровадить митні обмеження протягом наступних двох тижнів.

Від джерел телеканалу вдалось дізнатись, що імпорт українського цукру також перебуває під прицілом виконавчої влади ЄС після того, як ще у травні Київ вичерпав квоту на його експорт. Це означає, що мита можуть зачепити й цей товар.

"Ми не можемо спекулювати на темпах майбутнього імпорту", — сказав інший представник Єврокомісії. Та додав, що відомство продовжує стежити за ситуацією з імпортом з України.

Тим часом асоціація ЄС, що представляє європейських споживачів цукру з харчової промисловості (CIUS), занепокоєна обмеженням обсягів імпорту цього товару. Вона вказує на те, що в найближчі роки обсяги цукру будуть недостатніми, щоб задовольнити попит на ринку ЄС.

Нагадаємо, Європейська рада закликала до подальшого запровадження мита на імпорт до ЄС зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки з РФ та Білорусі, включно з пшеницею, кукурудзою і соняшниковим шротом. 

Раніше ми повідомляли, що український уряд до 2025 року зупинив експортне постачання цукру у країни Європейського Союзу

Також ми писали, що торік Україна отримала від свіжої лохини рекордну експортну виручку в 16,5 млн доларів. Це дозволило стати уперше більш прибутковою продукцією, ніж яблука (14,1 млн доларів).

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