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У Євросоюзі будуть боротись з російським та білоруським зерном — як саме

19 березня 2024 12:24
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Найближчим часом Єврокомісія запровадить мито на зерно з Росії та Білорусі у розмірі 95 євро за тонну, щоб знизити попит на нього та «заспокоїти фермерів»
Комбайни завантажують пшеницю у вантажівки. Фото: Alexey Malgavko/Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Незабаром Єврокомісія планує запровадити мито на імпорт зерна з Росії та Білорусі у розмірі 95 євро за тонну з метою зменшити попит на нього та заспокоїти власних аграріїв. Це стане першим обмеженням, накладеним ЄС на продовольчі товари із Росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times.

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Як буде працювати мито на зерно з Росії та Білорусі

Як зазначили джерела видання, протягом найближчих днів Європейська комісія оголосить про запровадження мита у розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. За їхніми словами, це призведе до підвищення цін на мінімум 50%, а також скорочення попиту. Крім того, буде встановлений тариф у розмірі 50% на насіння олійних культур та продукти їх перероблення.

У 2023 році імпорт зернових, олійних культур та їх похідних з Росії до Євросоюзу досяг рекордних 4 мільйонів тонн, що становить 1% від загального споживання в ЄС. Враховуючи, що Євросоюз виробляє понад 300 мільйонів тонн зернових та олійних культур щорічно та є експортером перших, він не залежить від імпорту з Росії та Білорусі.

Представник ЄС зазначив, що ціни на зернові знаходяться на чотирирічному мінімумі, тоді як Росія залишається дуже конкурентоспроможною на світових ринках зернових і чинить значний тиск. Мито буде встановлено на максимальному рівні, згідно з правилами СОТ. Росія, своєю чергою, може вжити заходів у відповідь, проте вже заборонила значну частину імпорту продовольства з ЄС. Крім того, багато європейських компаній у цьому секторі залишили країну за останні роки.

Нагадаємо, Євросоюз передасть прибуток російських активів на зброю ЗСУ. Ініціатива передбачає отримання приблизно 3 мільярдів євро на рік від заморожених активів РФ та використання їх для постачання зброї в Україну.

Також експерти підрахували збитки РФ від атак дронів на НПЗ. Близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

санкції проти Росії
Європейський союз
Білорусь
гроші
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експорт зерна
мито
Росія

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