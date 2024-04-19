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Єврорада схвалила мита на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі

19 квітня 2024 11:21
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Ірина Шпак
редактор
На саміті Євросоюзу схвалили мита на сільгосптовари з РФ та Білорусі
Збір врожаю у тимчасово окупованій Запорізькій області. Фото: росЗМІ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Європейська рада закликала до подальшого запровадження мита на імпорт до ЄС зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки з РФ та Білорусі, включно з пшеницею, кукурудзою і соняшниковим шротом. Водночас лідери Євросоюзу і країн, що входять до нього, наголосили, що необхідно гарантувати, "що це не стосуватиметься транзиту цих товарів до країн, що розвиваються".

Про це повідомляє DW.

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"Це не дасть змоги російському зерну дестабілізувати ринок ЄС щодо згаданих продуктів, завадитьРосії використовувати доходи від експорту цих товарів до ЄС і гарантує, що незаконний російський експорт вкраденого українського зерна не зачепить ринку ЄС", — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У 2023 році Росія експортувала до Євросоюзу такої продукції на суму близько 1,3 млрд євро. Мита ЄС позбавлять ще одного джерела прибутку російську економіку і, як наслідок, російську військову машину, заявили в Брюсселі. Підвищення тарифів поширюється і на Білорусь. 

"Євросоюз не дозволить Росії використовувати Білорусь для обходу нових тарифів і направлення своїх товарів на ринок ЄС", — заявили в Єврокомісії.

Тепер цю пропозицію розгляне Рада ЄС, а після її ухвалення мита буде введено невідкладно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили експортні обмеження для трьох компаній з Росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Уряд США вважає, що ці компанії можуть становити загрозу національній безпеці або зовнішній політиці країни.

Ми також писали, що експорт товарів з Китаю до Росії зменшився у березні цього року вперше з середини 2022 року. Це сталося на фоні зростаючих погроз США про застосування вторинних санкцій проти китайських банків та компаній через їхню можливу підтримку Росії у війні проти України.

Білорусь
сільське господарство
зерно
експорт зерна
Європарламент
мито
Росія

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