На саміті Євросоюзу схвалили мита на сільгосптовари з РФ та Білорусі

Збір врожаю у тимчасово окупованій Запорізькій області. Фото: росЗМІ

Європейська рада закликала до подальшого запровадження мита на імпорт до ЄС зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки з РФ та Білорусі, включно з пшеницею, кукурудзою і соняшниковим шротом. Водночас лідери Євросоюзу і країн, що входять до нього, наголосили, що необхідно гарантувати, "що це не стосуватиметься транзиту цих товарів до країн, що розвиваються".

Про це повідомляє DW.

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"Це не дасть змоги російському зерну дестабілізувати ринок ЄС щодо згаданих продуктів, завадитьРосії використовувати доходи від експорту цих товарів до ЄС і гарантує, що незаконний російський експорт вкраденого українського зерна не зачепить ринку ЄС", — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У 2023 році Росія експортувала до Євросоюзу такої продукції на суму близько 1,3 млрд євро. Мита ЄС позбавлять ще одного джерела прибутку російську економіку і, як наслідок, російську військову машину, заявили в Брюсселі. Підвищення тарифів поширюється і на Білорусь.

"Євросоюз не дозволить Росії використовувати Білорусь для обходу нових тарифів і направлення своїх товарів на ринок ЄС", — заявили в Єврокомісії.

Тепер цю пропозицію розгляне Рада ЄС, а після її ухвалення мита буде введено невідкладно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили експортні обмеження для трьох компаній з Росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Уряд США вважає, що ці компанії можуть становити загрозу національній безпеці або зовнішній політиці країни.

Ми також писали, що експорт товарів з Китаю до Росії зменшився у березні цього року вперше з середини 2022 року. Це сталося на фоні зростаючих погроз США про застосування вторинних санкцій проти китайських банків та компаній через їхню можливу підтримку Росії у війні проти України.