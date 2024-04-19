На саміті Євросоюзу схвалили мита на сільгосптовари з РФ та Білорусі

Єврорада схвалила мита на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі
Європейська рада закликала до подальшого запровадження мита на імпорт до ЄС зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки з РФ та Білорусі, включно з пшеницею, кукурудзою і соняшниковим шротом. Водночас лідери Євросоюзу і країн, що входять до нього, наголосили, що необхідно гарантувати, "що це не стосуватиметься транзиту цих товарів до країн, що розвиваються".
Про це повідомляє DW.
"Це не дасть змоги російському зерну дестабілізувати ринок ЄС щодо згаданих продуктів, завадитьРосії використовувати доходи від експорту цих товарів до ЄС і гарантує, що незаконний російський експорт вкраденого українського зерна не зачепить ринку ЄС", — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
У 2023 році Росія експортувала до Євросоюзу такої продукції на суму близько 1,3 млрд євро. Мита ЄС позбавлять ще одного джерела прибутку російську економіку і, як наслідок, російську військову машину, заявили в Брюсселі. Підвищення тарифів поширюється і на Білорусь.
"Євросоюз не дозволить Росії використовувати Білорусь для обходу нових тарифів і направлення своїх товарів на ринок ЄС", — заявили в Єврокомісії.
Тепер цю пропозицію розгляне Рада ЄС, а після її ухвалення мита буде введено невідкладно.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили експортні обмеження для трьох компаній з Росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Уряд США вважає, що ці компанії можуть становити загрозу національній безпеці або зовнішній політиці країни.
Ми також писали, що експорт товарів з Китаю до Росії зменшився у березні цього року вперше з середини 2022 року. Це сталося на фоні зростаючих погроз США про застосування вторинних санкцій проти китайських банків та компаній через їхню можливу підтримку Росії у війні проти України.
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