Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Евросоюз может вернуть пошлины на украинские яйца и сахар — в чем причина arrow

Евросоюз может вернуть пошлины на украинские яйца и сахар — в чем причина

19 июня 2024 20:32
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Евросоюз готовится вернуть пошлины на яйца и сахар из Украины
Покупка яиц. Фото: 18000.com.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Европейская комиссия готовится в течение двух недель возобновить пошлины на украинские яйца и, вероятно, сахар. Это произошло после того, как Украина исчерпала квоты на их поставку в Европейский Союз.

Об этом сообщает телеканал Euronews в среду, 19 июня.

Читайте также:

Подробнее о новых таможенных ограничениях

Представитель Еврокомиссии подтвердил Euronews, что импорт яиц из Украины в ЕС достиг квоты, и это означает, что Евросоюз введет таможенные ограничения в течение следующих двух недель.

От источников телеканала удалось узнать, что импорт украинского сахара находится под прицелом исполнительной власти ЕС после того, как еще в мае Киев исчерпал квоту на его экспорт. Это означает, что пошлины могут затронуть и этот товар.

"Мы не можем спекулировать на темпах будущего импорта", — сказал другой представитель Еврокомиссии. Но добавил, что ведомство продолжает следить за ситуацией с импортом из Украины.

Между тем, ассоциация ЕС, представляющая европейских потребителей сахара по пищевой промышленности (CIUS), обеспокоена ограничением объемов импорта этого товара. Она отмечает, что в ближайшие годы объемы сахара будут недостаточными, чтобы удовлетворить спрос на рынке ЕС.

Напомним, Европейский совет призвал к дальнейшему введению пошлин на импорт в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из РФ и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный дробь.

Ранее мы сообщали, что украинское правительство до 2025 года остановило экспортные поставки сахара в страны Европейского Союза.

Также мы писали, что в прошлом году Украина получила от свежей голубики рекордную экспортную выручку в 16,5 млн долларов. Это позволило стать впервые более прибыльной продукцией, чем яблоки (14,1 млн. долларов).

Европейский союз
сахар
продукты
Еврокомиссия
деньги
Украина
рынок
Европа
экономика
экспорт
импорт
пошлина
яйца

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности