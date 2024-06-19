Евросоюз готовится вернуть пошлины на яйца и сахар из Украины

Покупка яиц. Фото: 18000.com.ua

Европейская комиссия готовится в течение двух недель возобновить пошлины на украинские яйца и, вероятно, сахар. Это произошло после того, как Украина исчерпала квоты на их поставку в Европейский Союз.

Об этом сообщает телеканал Euronews в среду, 19 июня.

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Подробнее о новых таможенных ограничениях

Представитель Еврокомиссии подтвердил Euronews, что импорт яиц из Украины в ЕС достиг квоты, и это означает, что Евросоюз введет таможенные ограничения в течение следующих двух недель.

От источников телеканала удалось узнать, что импорт украинского сахара находится под прицелом исполнительной власти ЕС после того, как еще в мае Киев исчерпал квоту на его экспорт. Это означает, что пошлины могут затронуть и этот товар.

"Мы не можем спекулировать на темпах будущего импорта", — сказал другой представитель Еврокомиссии. Но добавил, что ведомство продолжает следить за ситуацией с импортом из Украины.

Между тем, ассоциация ЕС, представляющая европейских потребителей сахара по пищевой промышленности (CIUS), обеспокоена ограничением объемов импорта этого товара. Она отмечает, что в ближайшие годы объемы сахара будут недостаточными, чтобы удовлетворить спрос на рынке ЕС.

Напомним, Европейский совет призвал к дальнейшему введению пошлин на импорт в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из РФ и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный дробь.

Ранее мы сообщали, что украинское правительство до 2025 года остановило экспортные поставки сахара в страны Европейского Союза.

Также мы писали, что в прошлом году Украина получила от свежей голубики рекордную экспортную выручку в 16,5 млн долларов. Это позволило стать впервые более прибыльной продукцией, чем яблоки (14,1 млн. долларов).