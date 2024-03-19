ЕС готовит закон о переводе доходов Центробанка России на нужды ВСУ

Снаряды для ВСУ. Фото: euronews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Европейский Союз подготовил закон, по которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле. Инициатива предусматривает получение примерно 3 миллиардов евро в год от замороженных активов РФ и использование их для поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Подготовленные документы должны получить поддержку всех государств-членов ЕС. Они предполагают введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов Центрального банка РФ. Таким образом, по замыслу можно будет использовать примерно 3 миллиарда евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и оборонной промышленности.

Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, в основном в форме ценных бумаг и денежных средств, заморожено странами Большой семерки, ЕС и Австралией. Причем более двух третей из них заблокированы именно в ЕС.

Согласно предложению ЕС, доля доходов, полученных с 15 февраля, еще не определена и будет передаваться ЕС дважды в год до тех пор, пока санкции с РФ не будут сняты. Средства в основном будут направлены в Европейский фонд мира, возмещающий стоимость поставленного оружия, а также в фонд бюджета ЕС по Украине.

Подавляющее большинство средств РФ было заморожено через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, где в прошлом году они принесли около 4,4 миллиарда евро прибыли.

Напомним, эксперты подсчитали ущерб РФ от атак дронов на НПЗ. Около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.

Также мы писали, что ЕС не может запретить весь российский алюминий. Алюминиевая продукция из РФ могла войти в 13 пакет санкций ЕС против России, принятый в феврале, но этого так и не произошло.