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Євросоюз ввів нові санкції проти Білорусі

3 серпня 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Євросоюз ввів нові санкції проти Білорусі
Штаб-квартира Євросоюзу у Бельгії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 3 серпня, Європейський Союз запровадив нові обмежувальні заходи проти Білорусі, мотивуючи це участю Мінська у російській агресії проти України. Основне завдання нововведених заходів — усунення можливостей для обходу вже існуючих санкцій проти Росії.

Про це повідомили у Європейській комісії.

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У повідомленні йдеться, що режими обмежень для Росії та Білорусі стануть більш схожими, щоб унеможливити використання Білорусі як "заднього входу" для обходу санкцій.

Ключовим моментом є доповнення переліку продукції, яка не може бути експортована до Білорусі. Це переважно стосується озброєння, амуніції, товарів і технологій для авіаційної та космічної галузей, а також інших секторів, здатних підвищити військово-технічний потенціал країни. Деталі поки що тримаються в таємниці.

Варто зазначити, що після подій 24 лютого 2022 року Європейський Союз ухвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Хоча низка з них також зачіпає Білорусь, обмеження для Мінська не такі суворі.

Нагадаємо, що Євросоюз ухвалив рішення продовжити поточні економічні обмеження щодо Росії, накладені через ситуацію в Україні. Це рішення означає, що санкції будуть активні ще принаймні до кінця січня 2024 року.

Також ми повідомляли, що у Польщі активно вживаються зусилля щодо збільшення економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями для РФ. Литва також підтримує такі рішення.

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