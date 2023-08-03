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Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси

3 августа 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси
Штаб-квартира Евросоюза в Бельгии. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 3 августа, Европейский союз ввел новые ограничительные меры против Беларуси, мотивируя это участием Минска в российской агрессии против Украины. Основная задача вновь введенных мер — устранение возможностей для обхода уже существующих санкций против России. 

Об этом сообщили в Европейской комиссии.

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В сообщении говорится, что режимы ограничений для России и Беларуси станут более похожими, чтобы исключить возможность использования Беларуси как "заднего входа" для обхода санкций.

Ключевым моментом является дополнение перечня продукции, которая не может быть экспортирована в Беларусь. Это, в основном, касается вооружения, амуниции, товаров и технологий для авиационной и космической отраслей, а также других секторов, способных повысить военно-технический потенциал страны. Детали пока держатся в тайне.

Стоит отметить, что после событий 24 февраля 2022 года Европейский союз принял 11 пакетов санкций против России. Хотя ряд из них также затрагивает Беларусь, ограничения для Минска не так строги. 

Напомним, что Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения в отношении России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще по крайней мере до конца января 2024 года. 

Также мы сообщали, что в Польше активно предпринимаются усилия по увеличению экономических санкций против Беларуси с ограничениями для РФ. Литва тоже поддерживает такие решения.

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