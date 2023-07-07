Індексація пенсій у липні — нові виплати чиновників, депутатів та науковців

Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у липні втретє за 2023 рік підвищили виплати пенсіонерам. Планова індексація на близько 20% торкнулася лише кількох категорій громадян.

Про результати індексації розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Здійснення індексації провели відповідно до урядової постанови № 168 від 24 лютого 2023 року. Виплати перерахували з 1 липня 2023 року на 19,7%, згідно із такими законами:

"Про державну службу";

"Про статус народного депутата України";

"Про службу в органах місцевого самоврядування";

"Про наукову і науково-технічну діяльність".

Відтак, підвищення пенсій торкнулося держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних обранців та наукових працівників.

Загалом збільшили пенсії для понад 19,4 тис. пенсіонерів. У середньому підвищення становило 1020,7 грн.

Суми для кожної з вищеперелічених категорій осіб змінились так:

найбільше зросли виплати у пенсіонерів — колишніх народних депутатів — у середньому на 1,45 тис. грн;

далі йдуть пенсії колишніх державних службовців — на більш ніж 1 тис. грн;

дещо менші виплати отримали експрацівники органів місцевого самоврядування — на 634 грн;

колишні науковці отримали в рамках індексації найменше — на 422 грн більше.

Джерело: ПФУ

Хто залишився без підвищень у 2023-му

Не отримають підвищення поточного року чотири категорії громадян. Розміри пенсій не планують переглядати для таких осіб:

працюючі пенсіонери із недостатнім низьким стажем, розрахункова пенсія яких не перевищує 2,1 тис. грн;

колишні працівники органів прокуратури;

пенсіонери із максимальними виплатами з розрахунку — 20,9 тис. грн;

пенсіонери, які мають право на довічне грошове утримання.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що у ПФУ розповіли про виплати, на які мають право військовослужбовці на заслуженому відпочинку. Пенсії для силовиків різняться за видом та розміром.