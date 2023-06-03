Пенсії до 100 тис. грн — хто має право на забезпечену старість

Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що в країні є категорія людей, яка має право на забезпечену старість зі щомісячними виплатами близько 100 тисяч гривень. Такі суми отримують лише кілька тисяч українців.

Про це свідчить інформація, надана фахівцями фонду виданню Obozrevatel.

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Хто отримує близько 100 тис. грн

За даними ПФУ, йдеться про щомісячні довічні виплати українським суддям. У середньому їхня пенсія може сягати 97,7 тис. грн.

Такі суми виплачують 3639 громадянам, тоді як загалом в країні налічується 10,69 мільйона пенсіонерів.

З-поміж пенсіонерів це єдина група осіб, виплати яким не обмежуються. Відповідно до закону, в країні встановлений максимальний рівень можливий пенсійних виплат. Громадяни можуть отримувати не більше 20,9 тис. грн, тобто десять прожиткових мінімумів.

Тоді як у суддів є право на необмежені розміри виплат. На цю категорію громадян взагалі не поширюються загальнонаціональні норми призначення пенсій. Їм виплачують пенсії у розмірі частини заробітної плати судді, який продовжує працювати. Для решти громадян діють чіткі правила, відповідно до затвердженої формули. Вона не дозволяє мати подібні виплати.

Які пенсії у простих українців

В Україні розмір середньої пенсії становить 5,2 тис. грн. Водночас, середній розмір пенсійної виплати за віком, не рахуючи громадян, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами, дещо менший — 5,14 тис. грн.

У червні цього року деяким українським громадянам літнього віку виплатять підвищені пенсії. Йдеться про близько 600 тисяч громадян, які продовжують працювати, будучи пенсіонерами.

Сума виплат для кожного індивідуальна з урахуванням набутого стажу та заробітної платні. Розміри пенсій пенсіонерів, що продовжують працювати, рахують шляхом множення середньої зарплатні, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.