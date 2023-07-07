Индексация пенсий в июле — новые выплаты чиновников, депутатов и ученых

Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине в июле в третий раз за 2023 год повысили выплаты пенсионерам. Плановая индексация на около 20% коснулась только для нескольких категорий граждан.

О результатах индексации рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как выросли пенсии в июле

Осуществление индексации было проведено в соответствии с правительственным постановлением № 168 от 24 февраля 2023 года. Выплаты пересчитали с 1 июля 2023 года на 19,7%, согласно следующим законам:

"О государственной службе";

"О статусе народного депутата Украины";

"О службе в органах местного самоуправления";

"О научной и научно-технической деятельности".

Следовательно, повышение пенсий коснулось госслужащих, работников органов местного самоуправления, народных избранников и научных работников.

В общей сложности увеличили пенсии для более 19,4 тыс. пенсионеров. В среднем повышение составило 1020,7 грн.

Суммы для каждой из вышеперечисленных категорий лиц изменились следующим образом:

больше всего выросли выплаты у пенсионеров — бывших народных депутатов — в среднем на 1,45 тыс. грн;

далее следуют пенсии бывших государственных служащих — на более 1 тыс. грн;

несколько меньшие выплаты получили экс-работники органов местного самоуправления — на 634 грн;

бывшие ученые получили в рамках индексации меньше — на 422 грн больше.

Источник: ПФУ

Кто остался без повышений в 2023 году

Не получат повышения в текущем году четыре категории граждан. Размеры пенсий не планируют пересматривать для таких лиц:

работающие пенсионеры с низким низким стажем, расчетная пенсия которых не превышает 2,1 тыс. грн;

бывшие работники органов прокуратуры;

пенсионеры с максимальными выплатами из расчета — 20,9 тыс. грн;

пенсионеры, имеющие право на пожизненное денежное содержание.

Больше о пенсиях

Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали о выплатах, на которые имеют право военнослужащие на заслуженном отдыхе. Пенсии для силовиков разнятся по виду и размеру.