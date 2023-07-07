Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Индексация пенсий: как выросли выплаты чиновников, депутатов и ученых arrow

Индексация пенсий: как выросли выплаты чиновников, депутатов и ученых

7 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Индексация пенсий в июле — новые выплаты чиновников, депутатов и ученых
Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в июле в третий раз за 2023 год повысили выплаты пенсионерам. Плановая индексация на около 20% коснулась только для нескольких категорий граждан.

О результатах индексации рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Читайте также:

Как выросли пенсии в июле

Осуществление индексации было проведено в соответствии с правительственным постановлением № 168 от 24 февраля 2023 года. Выплаты пересчитали с 1 июля 2023 года на 19,7%, согласно следующим законам:

  • "О государственной службе";
  • "О статусе народного депутата Украины";
  • "О службе в органах местного самоуправления";
  • "О научной и научно-технической деятельности".

Следовательно, повышение пенсий коснулось госслужащих, работников органов местного самоуправления, народных избранников и научных работников.

В общей сложности увеличили пенсии для более 19,4 тыс. пенсионеров. В среднем повышение составило 1020,7 грн.

Суммы для каждой из вышеперечисленных категорий лиц изменились следующим образом:

  • больше всего выросли выплаты у пенсионеров — бывших народных депутатов — в среднем на 1,45 тыс. грн;
  • далее следуют пенсии бывших государственных служащих — на более 1 тыс. грн;
  • несколько меньшие выплаты получили экс-работники органов местного самоуправления — на 634 грн;
  • бывшие ученые получили в рамках индексации меньше — на 422 грн больше.
пенсии
Источник: ПФУ

Кто остался без повышений в 2023 году

Не получат повышения в текущем году четыре категории граждан. Размеры пенсий не планируют пересматривать для таких лиц:

  • работающие пенсионеры с низким низким стажем, расчетная пенсия которых не превышает 2,1 тыс. грн;
  • бывшие работники органов прокуратуры;
  • пенсионеры с максимальными выплатами из расчета — 20,9 тыс. грн;
  • пенсионеры, имеющие право на пожизненное денежное содержание.

Больше о пенсиях

Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали о выплатах, на которые имеют право военнослужащие на заслуженном отдыхе. Пенсии для силовиков разнятся по виду и размеру.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз