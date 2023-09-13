Индексация пенсий, увеличение рабочих мест, социальные растраты: Зеленский про госбюджет-2024

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего стоит ожидать в государственном бюджете на 2024 год. При этом, он сегодня обсудил ключевые моменты по будущему бюджету с главой правительства Денисом Шмыгалем и финансовым министром Сергеем Марченко.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

Читайте также:

Зеленский про госбюджет-2024

По словам украинского лидера, в центре внимания — обеспечение безопасности Украины и благополучия граждан. Финансовое поддержание оборонной сферы останется на прежнем уровне.

Кроме того, в следующем финансовом году власти усилят вложения в оборонное производство, в том числе в создание оружия. Также уделят внимание дронам, как импортным, так и отечественного производства.

"Мы особо сфокусированы на поддержке ветеранов войны", — сказал он.

Также Зеленский рассказал, что социальная сфера сохраняется в списке приоритетов. Больше средств поступит в систему образования, особенно в интересах учительского состава. Страна инвестирует в цифровые проекты, среди которых и "Мрія".

"Конечно, будет существенная индексация пенсий — планируем на март, как это предусмотрено законом. Но кроме всего этого, мы делаем очень важный экономический акцент в бюджете. Мы добавляем стимулирование экономики: производств, рабочих мест, инвестиций — того, что нужно, чтобы Украина могла быстрее восстановиться", — указал Президент Украины.

Зеленский уточнил, что дал указание главе правительства разработать меры для увеличения минимальной заработной платы в первой половине следующего года.

"Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, определить время завершения этой войны — нашей победой. Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика, которая сможет давать украинцам необходимые рабочие места", — добавил он.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2024 год пока нет проекта закона о внесении изменений в налоговую сферу. В Министерстве финансов не предусматривается ее обновление.

Еще в 2023 году круглосуточный информационный марафон "Єдині новини "UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.