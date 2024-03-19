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Індексація зарплат у 2024 році — як підвищать виплати українцям

19 березня 2024 14:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати у 2024 році — відомо, як зміняться виплати після індексації
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у 2024 році для роботодавців повернули зобов'язання здійснювати осучаснення заробітних плат працівників. Відомо, які доходи підлягатимуть обов'язковій індексації.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Як зміняться зарплати після індексації

Як відомо, минулого року дію правила щодо щорічного осучаснення заробітних плат було призупинено. Після відновлення на різке підвищення окладів розраховувати не варто, адже обов'язковій індексації підлягатимуть доходи тільки в рамках прожиткового мінімуму, тобто 3028 гривень.

Як зазначають у Мінсоцполітики, індексація зарплати має проводитися тоді, коли індекс споживчих цін більший за поріг індексації у 103%. Також фактична сума підвищення буде залежати від того, як змінювалася зарплатня за попередні два роки.

Так, за збереження темпів інфляції на поточному рівні, перша індексація заробітної плати припаде на квітень-травень. Йдеться про суму, що не перевищує 90 гривень за умови інфляції у 3%.

Відповідно до Держбюджету-2024, починаючи з січня, обчислюють індекс споживчих цін для індексації наростаючим підсумком. У розрахунках коефіцієнта індексації необхідно орієнтуватися на місяць, що передував січню, тобто на грудень минулого року.

Проте, за словами юристів, грудень стане базовим місяцем під час визначення індексації, тільки якщо оклад робітника не підвищувався у січні чи раніше. У разі підвищення заробітної плати у перший місяць року, то він вважатиметься базовим.

У зв'язку з тим, що у січні зріс прожитковий мінімум та мінімальна зарплата — для багатьох українців базовим місяцем стане січень 2024 року. Однак суми індексації будуть нівельовані. Вони або зменшаться, або обнуляться, оскільки фактичне зростання зарплатні у таких співробітників вже покриває обов'язковий рівень індексації в країні.

Підвищення мінімалки у квітні

З 1 квітня в країні здійснять перерахунок рівня мінімальної заробітної плати. У січні вона зросла на 400 гривень, до 7,1 тис. гривень, а от з 1 квітня підвищиться ще на 900 гривень, до 8 тис. гривень.

У погодинному розмірі з 1 квітня зросте з 42,6 до 48 гривень.

Проте після вирахування податків "на руки" українці отримають 6,44 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні триває боротьба з компаніями, які виплачують заробітну плату "в конвертах". З 1 квітня 2024 року посилиться покарання для роботодавців за незадекларовану належним чином працю співробітників.

Ми також писали, в Україні з 1 квітня 2024 року має збільшитися мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим зміниться розмір соціальних виплат.

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