Інфляція в Україні в 2023 році знизиться до 14,7%: аргументи Мінекономіки

Ріст цін в Україні сповільнюється. Фото: google.com

В 2023 році в Україні очікується нижчий тренд споживчої інфляції, ніж спостерігався минулого року.

Про це йдеться в прогнозному розрахунку Міністерства економіки, наданому редакції Новини.LIVE.

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За підсумком поточного року очікується зростання споживчих цін на рівні 14,7% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Тренд на зниження інфляції

В Мінекономіки зазначають, що поточний стриманий тренд споживчої інфляції (сім місяців поспіль, за винятком березня 2023 року, темпи зростання цін упродовж місяця не перевищували 1%) визначається сталістю попиту і пропозиції.

Цьому сприяли, зокрема, суттєві обсяги стратегічних запасів продуктів харчування за основними, життєво важливими групами товарів.

"Важливим чинником була постійна зовнішня допомога, що дозволяє утримувати обмінний курс гривні в руслі помірної ревальвації і, відтак, унеможливлює дестабілізацію внутрішніх цін", — зазначають в міністерстві.

Факторами збереження тенденції на зниження інфляції в Міністерстві економіки називають:

збереження стриманого попиту домогосподарств в умовах повномасштабної війни;

відсутність різких змін у фінансових потоках ззовні і всередині країни - стабільний рівень зовнішньої допомоги і сталість внутрішніх економічних циклів;

забезпечення підтримки державою внутрішніх виробників, а також утримання контролю за тарифами для населення.

Фактори росту інфляції

Разом з тим головними чинниками поточного кварталу, які тиснуть на інфляцію, є терористичний акт — руйнування Каховської ГЕС, перегляд тарифів на електроенергію для населення, повернення на довоєнний рівень податків на пальне. Ці фактори потенційно можуть зумовити ріст показників інфляції.

Втім, вважають в Мінекономіки, завдяки діям Уряду і підтримці з боку міжнародних партнерів і донорів значних змін в ціновій динаміці не очікується. А стриманий темп зростання цін збережеться.

Разом з тим, треба розуміти, що на інфляцію впливатиме насамперед війна.

Нагадаємо, в Україні у квітні поточного року знизилися темпи подорожчання продуктів. Так, у квітні ціни зросли на 0,3% проти березня. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

За прогнозом НБУ в 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

