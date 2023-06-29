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Инфляция в Украине в 2023 году снизится до 14,7%: аргументы Минэкономики

29 июня 2023 18:20
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Инфляция в Украине в 2023 году снизится до 14,7%: аргументы Минэкономики
Рост цен в Украине замедляется. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

В 2023 году в Украине ожидается более низкий тренд потребительской инфляции, чем наблюдался в прошлом году.

Об этом говорится в прогнозном расчете Министерства экономики, предоставленном редакции Новини.LIVE.

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По итогам текущего года ожидается рост потребительских цен на уровне 14,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

Тренд на понижение инфляции

В Минэкономики отмечают, что текущий сдержанный тренд потребительской инфляции (семь месяцев подряд, за исключением марта 2023 года, темпы роста цен за месяц не превышали 1%) определяется постоянством спроса и предложения.

Этому способствовали, в частности, существенные объемы стратегических запасов продуктов питания по основным, жизненно важным группам товаров.

"Важным фактором была постоянная внешняя помощь, что позволяет удерживать обменный курс гривни в русле умеренной ревальвации и, таким образом, делает невозможным дестабилизацию внутренних цен", — отмечают в министерстве.

Факторами сохранения тенденции снижения инфляции в Министерстве экономики называют:

  • сохранение сдержанного спроса домохозяйств в условиях полномасштабной войны;
  • отсутствие резких изменений в финансовых потоках извне и внутри страны — стабильный уровень внешней помощи и постоянство внутренних экономических циклов;
  • обеспечение поддержки государством внутренних производителей, а также удержание контроля за тарифами для населения.

Факторы роста инфляции

Главными факторами, стимулирующими инфляцию в текущем квартале, являются: террористический акт — разрушение Каховской ГЭС, пересмотр тарифов на электроэнергию для населения, возврат на довоенный уровень налогов на топливо. Эти факторы потенциально могут обусловить рост показателей инфляции.

Впрочем, считают в Минэкономики, благодаря действиям правительства и поддержке со стороны международных партнеров и доноров значительных изменений в ценовой динамике не ожидается. А сдержанный темп роста цен сохранится.

Вместе с тем нужно понимать, что на инфляцию будет влиять прежде всего война.

Напомним, в Украине в апреле текущего года снизились темпы подорожания продуктов. Так, в апреле цены выросли на 0,3% по сравнению с мартом. Такие данные обнародовали в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

По прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

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