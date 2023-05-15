Ціни на продукти уповільнили зростання

Відвідувачі у продуктовому відділі супермаркету. Фото: Unplush

В Україні у квітні поточного року знизилися темпи подорожчання продуктів. Так, у квітні ціни зросли на 0,3% проти березня.

Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

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Як поінформував директор ІАЕ Юрій Лупенко, квітневий показник є найнижчим з початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, у квітні найбільше подорожчало м’ясо та м’ясопродукти (на 3,3%), а також риба та продукти з риби (на 0,5%). Подешевшали яйця (на 8,7%), олія соняшникова (на 1,6%), фрукти (на 1,4%), молоко (на 0,8%), цукор (на 0,3%). Залишилися березневі ціни на хліб, хлібопродукти, а також вершкове масло.

Овочі у квітні подорожчали на 0,3%, тоді як у березні був суттєвий стрибок у 17,3% проти лютого. Саме вони були основним драйвером зростання вартості продуктів.

За інформацією науковців, минулого року почали знижуватися ціни на овочі в липні, а потім серпні-вересні та листопаді.

Загалом минулого місяця споживчі ціни підвищилися на 0,2% проти березня, що є найнижчим показником від початку війни. Також, найменшим є зростання споживчих цін у річному вимірі. Проти квітня минулого року зросли на 17,9%,

Сповільнення темпів зростання цін на споживчому ринку фіксували з листопада минулого року по березень цього року, однак у квітні ці темпи впали фактично до мінімуму.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.