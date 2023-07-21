Чи готові іноземні інвестори брати участь в приватизації в Україні

Промисловий об'єкт. Фото: gmk.center

Наразі в Україні існує суттєвий ризик ігнорування великої приватизації, яка рестартувала з кінця червня, з боку іноземного капіталу.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав партнер та співкерівник практики Угоди з державною і комунальною власністю юридичної компанії Arzinger Андрій Підгайний.

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На його думку, принаймні під час дії воєнного стану очікувати значних іноземних грошей не варто.

"Звичайно, ми можемо побачити окремі випадки, але вони не вплинуть на конкуренцію капіталів і, відповідно, зростання ціни продажу", — попереджає юрист.

Що не влаштовує іноземців

З точки зору покупців, особливо іноземних інвесторів, суттєвими є ризики, пов'язані з несприйняттям українських приватизаційних правил і процедур. Зокрема, в законі про приватизацію закладено правило "спочатку гроші, а потім стільці".

"Навряд чи іноземні компанії будуть у захваті від перспективи перерахування мільйонів доларів до укладення договору купівлі-продажу", — говорить Андрій Підгайний.

Також існує велика ймовірність неотримання грошей від великої приватизації в поточному році, оскільки залишилося занадто мало часу для підготовки об'єктів, організації та проведення аукціонів.

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Нагадаємо, 20 червня Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає старт відновленню приватизації великих об’єктів під час дії воєнного стану в країні.

Схвалений Президентом закон дозволяє проводити приватизаційні аукціони з продажу великих державних активів (вартістю від 250 млн гривень) і дає старт реорганізації структури Фонду державного майна, що має підвищити ефективність його роботи.

На приватизаційні аукціони вже у третьому кварталі 2023 року планують виставити, зокрема, Одеський припортовий завод, Об’єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Запорізький титано-магнієвий комбінат, підприємство "Індар" та Центренерго.

Голова Фонду Рустем Умєров очікує, що поновлення великої приватизації принесе в державний бюджет до $400 млн вже до кінця року.

