Готовы ли иностранные инвесторы участвовать в приватизации в Украине

Иностранцы не готовы участвовать в большой приватизации в Украине во время войны, - эксперт
В настоящее время в Украине существует значительный риск игнорирования большой приватизации, которая стартовала с конца июня, со стороны иностранного капитала.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал партнер и соруководитель практики Договора с государственной и коммунальной собственностью юридической компании Arzinger Андрей Пидгайный.
По его мнению, во время действия военного положения в стране ожидать больших иностранных денег не стоит.
"Конечно, мы можем увидеть частные случаи, но они не повлияют на конкуренцию капиталов и, соответственно, рост цены продаж", — предупреждает юрист.
Что не устраивает иностранцев
С точки зрения покупателей, особенно иностранных инвесторов, существенны риски, связанные с неприятием украинских приватизационных правил и процедур. В частности, в законе о приватизации заложено правило "сначала деньги, а затем стулья".
"Вряд ли иностранные компании будут в восторге от перспективы перечисления миллионов долларов до заключения договора купли-продажи", — говорит Андрей Пидгайный.
Также существует большая вероятность неполучения денег от большой приватизации в текущем году, поскольку осталось слишком мало времени для подготовки объектов, организации и проведения аукционов.
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Напомним, 20 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт возобновлению приватизации крупных объектов во время действия военного положения в стране.
Одобренный Президентом закон позволяет проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (стоимостью от 250 млн гривен) и дает старт реорганизации структуры Фонда государственного имущества, что должно повысить эффективность его работы.
На приватизационные аукционы уже в третьем квартале 2023 года планируют выставить, в частности, Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат, предприятие "Индар" и Центрэнерго.
Глава Фонда Рустем Умеров ожидает, что возобновление крупной приватизации принесет в государственный бюджет до $400 млн уже к концу года.