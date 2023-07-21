Готовы ли иностранные инвесторы участвовать в приватизации в Украине

Промышленный объект. Фото: gmk.center

В настоящее время в Украине существует значительный риск игнорирования большой приватизации, которая стартовала с конца июня, со стороны иностранного капитала.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал партнер и соруководитель практики Договора с государственной и коммунальной собственностью юридической компании Arzinger Андрей Пидгайный.

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По его мнению, во время действия военного положения в стране ожидать больших иностранных денег не стоит.

"Конечно, мы можем увидеть частные случаи, но они не повлияют на конкуренцию капиталов и, соответственно, рост цены продаж", — предупреждает юрист.

Что не устраивает иностранцев

С точки зрения покупателей, особенно иностранных инвесторов, существенны риски, связанные с неприятием украинских приватизационных правил и процедур. В частности, в законе о приватизации заложено правило "сначала деньги, а затем стулья".

"Вряд ли иностранные компании будут в восторге от перспективы перечисления миллионов долларов до заключения договора купли-продажи", — говорит Андрей Пидгайный.

Также существует большая вероятность неполучения денег от большой приватизации в текущем году, поскольку осталось слишком мало времени для подготовки объектов, организации и проведения аукционов.

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Напомним, 20 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт возобновлению приватизации крупных объектов во время действия военного положения в стране.

Одобренный Президентом закон позволяет проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (стоимостью от 250 млн гривен) и дает старт реорганизации структуры Фонда государственного имущества, что должно повысить эффективность его работы.

На приватизационные аукционы уже в третьем квартале 2023 года планируют выставить, в частности, Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат, предприятие "Индар" и Центрэнерго.

Глава Фонда Рустем Умеров ожидает, что возобновление крупной приватизации принесет в государственный бюджет до $400 млн уже к концу года.