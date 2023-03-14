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Інвестори втратили через крах одного з провідних банків США $465 млрд, — Bloomberg

14 березня 2023 10:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Крах SVB — інвестори втратили сотні мільярдів доларів
Інвестори побоюються вкладатися в облігації
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB) акції світового фінансового сектору за останні два дні втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатися в облігації.

Про це пише агенція Bloomberg.

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Як скоротилася прибутковість облігацій

Так, зокрема, індекс MSCI Asia Pacific Financials Index впав на 2,7%, до найнижчого рівня з кінця осені минулого року. 8,3% втратила Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. у Японії, 4,7%   південнокорейська Hana Financial Group Inc., 2,8% австралійська ANZ Group Holdings Ltd.

Також є побоювання, що фінансові компанії переглянуть щодо інвестування в облігації та інші інструменти через занепокоєння після банкрутства SVB.

Відомо, що прибутковість казначейських облігацій впала на тлі очікувань, що Федеральна резервна система відкладе підвищення ставок через потрясіння банківської системи.

"Нам справді потрібно точно знати, який вплив це може мати на ширший ринок. Мені здається, що ФРС, ймовірно, зробить паузу, бо я думаю, що це значною мірою пов'язане з ризиком ліквідності", розповів директор з інвестицій Credit Suisse Group AG в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Джон Вудс в інтерв'ю Bloomberg.

Примітно, що регіональні банки США опинилися серед найбільш постраждалих. Індекс регіональних банківських операцій KBW впав на 7,7%, що стало найбільшим зниженням із червня 2020 року.

Також впали акції європейських банків та страховиків. Так, акції Credit Suisse Group AG втратили рекордні 15%, а вартість страхування облігацій від дефолту піднялася до рекордно високого рівня через побоювання щодо ширшого зараження банківської галузі через крах SVB.

SVB вважався одним з найбільших банків США за обсягом активів, а його банкрутство стало найбільшим із часів світової фінансової кризи 2008 року.

Раніше ми писали, що у Сполучених Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

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