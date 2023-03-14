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Инвесторы потеряли из-за краха одного из ведущих банков США $465 млрд, — Bloomberg

14 марта 2023 10:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Крах SVB — инвесторы потеряли сотни миллиардов долларов
Инвесторы опасаются вкладываться в облигации
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB) акции мирового финансового сектора за последние два дня потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Так, в частности, индекс MSCI Asia Pacific Financials Index упал на 2,7%, до самого низкого уровня с конца осени прошлого года. 8,3% потеряла Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. в Японии, 4,7% — южнокорейская Hana Financial Group Inc., 2,8% — австралийская ANZ Group Holdings Ltd.

Также есть опасения, что финансовые компании пересмотрят инвестирование в облигации и другие инструменты из-за беспокойства после банкротства SVB.

Известно, что доходность казначейских облигаций упала на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система отложит повышение ставок из-за потрясения банковской системы.

"Нам действительно нужно точно знать, какое влияние это может оказать на более широкий рынок. Мне кажется, что ФРС, вероятно, сделает паузу, потому что я думаю, что это в значительной степени связано с риском ликвидности", рассказал директор по инвестициям Credit Suisse Group AG в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джон Вудс в интервью Bloomberg.

Примечательно, что региональные банки США оказались одними из наиболее пострадавших. Индекс региональных банковских операций KBW упал на 7,7%, что явилось наибольшим снижением с июня 2020 года.

Также упали акции европейских банков и страховщиков. Так, акции Credit Suisse Group AG потеряли рекордные 15%, а стоимость страхования облигаций от дефолта поднялась до рекордно высокого уровня из-за опасений по поводу более широкого заражения банковской отрасли из-за краха SVB.

SVB считался одним из крупнейших банков США по объему активов, а его банкротство стало самым крупным со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.

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