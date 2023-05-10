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Іпотека в Україні: як банки вводять споживачів в оману

10 травня 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Іпотека в Україні — як банки вводять споживачів в оману
Люди отримують ключі від оселі. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнт державної фінустанови "ПриватБанк" розповів про ситуацію, коли "Доступна іпотека" стала тягарем. Виявляється, банк може виключити громадян з учасників програми за пільговою ставкою 7% та виставити борг.

Про це повідомляє портал Мinfin.

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Борги за "Доступну іпотеку"

Мinfin опублікував відповідну скаргу клієнта ПриватБанку, в якій він розповів про ситуацію з несподіваним виключенням з програми "Доступна іпотека  7%" через рік у зв'язку з виявленими постфактум "зайвих" 1,7 кв. метрів.

За словами автора відгуку, він у 2021 році оформив у ПриватБанку кредит на житло за пільговою програмою. Банк схвалив всі необхідні документи, довідки та заяви, площу предмету іпотеки. Його запевнили, що квартира не потребує додаткових перевірок, оскільки повністю відповідає умовам "Порядку та Програми". Однак через рік банк повідомив про наявність заборгованості.

"Виявилося, що наша квартира не відповідає умовам участі в програмі, бо площа більша на 1,7 кв.м. і наш кредит виключили з програми. Окрім величезного боргу, який ПриватБанк тепер самостійно списує з мого рахунку щомісяця (бо фонд забрав у них компенсацію майже через рік після того, як кредит було видано) є ще інші дивні борги: ПриватБанк повідомляє про необхідність відшкодувати Банку витрати по сплаті податків до бюджету, що були сплачені Банком при поверненні Фонду Розвитку Підприємництва суми 35 тис. грн неправомірно отриманої підтримки, компенсованої Фондом", — пише автор відгуку.

Відповідь банку

У службі підтримки Приватбанку відреагували на відгук, однак зазначили, що було надано недостатньо даних для ідентифікації та перевірки інформації за ситуацією. Там додали, що звернулись в приватному повідомленні для уточнення контактів.

Мinfin теж звернувся до фінустанови з проханням прокоментувати ситуацію, однак там заявили, що для цього мають перевірити інформацію.

Що кажуть юристи

Юристи зауважують, що ситуація дійсно потребує детального вивчення та аналізу документів, а також радять звернутися до суду.

"Фактично відбулося введення споживача в оману щодо умов кредитування, що дозволяє визнати кредитний договір недійсним і нічого не платити й повернути сплачене, правда, і квартиру доведеться повернути теж", — пояснили фахівці.

Нагадаємо, українські банки прогнозують зростання попиту серед населення та бізнесу на кредити та іпотеки. Водночас очікують посилення всіх видів ризиків, крім ліквідності.

Також ми писали, що в Україні минулого року запустили програму "єОселя" у мобільному застосунку "Дія". Українці можуть отримати пільговий кредит на житло від держави.

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