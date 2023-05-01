Іпотека в Україні — уряд виділить додаткові кошти на популярну програму єОселя

Засідання українського уряду. Фото: kmu.gov.ua

Український уряд ухвалив низку рішень, які дозволять виділити додаткові кошти для державної програми доступного кредитування "єОселя". На пільгові кредити під 3% річних фіксують високий попит.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

Читайте також:

Де візьмуть кошти

Як зазначається, уряд погодив можливість залучення додаткових коштів компанією "Укрфінжитло" на відкритому фінансовому ринку.

У пресслужбі нагадали, що за час існування програми доступного іпотечного кредитування "єОселя" 948 сімей отримали кредит на купівлю власного житла на суму більш ніж 1,2 млрд грн.

"782 військовослужбовці та силовики, 85 медиків, 71 педагог та 10 науковців. Кредити цим категоріям населення надаються під 3% річних", — уточнили в уряді.

Українці можуть подати заявку на участь в програмі в "Дії" і отримати кредит на вигідних умовах на купівлю житла.

Хто може скористатися:

військові за контрактом;

захисники України;

силовики члени їхніх родин;

медики;

педагоги;

науковці (у державному та комунальному секторах).

Для них передбачені максимально пільгові умови позики — кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Програму "єОселя" було запущено із жовтня 2022 року у рамках плану відновлення України.

Нагадаємо, в Україні уряд схвалив порядок відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та дач в рамках державної програми "єВідновлення". Також встановив цінову "стелю" грошової компенсації.