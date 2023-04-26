Банки прогнозують зростання попиту на кредити та іпотеки — коли очікують сплеску

Українська фінустанова "Ощадбанк" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українські банки прогнозують зростання попиту серед населення та бізнесу на кредити та іпотеки. Водночас очікують посилення всіх видів ризиків, крім ліквідності.

Такі результати щоквартального опитування, яке проводять фахівці Національного банку України (НБУ).

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Оптимізм фінустанов

Як зазначається, що число респондентів, які очікують на зростання обсягів кредитування бізнесу, відновилося до довоєнного рівня. Пожвавлення на ринку прогнозують уже з другого кварталу поточного року.

"У II кварталі банки очікують зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу. Найбільше — на позики малому і середньому бізнесу, короткострокові та гривневі кредити", — йдеться в опитуванні Нацбанку.

Також очікують зростання попиту на роздрібні кредити. Найбільше — на іпотеку, яка росте другий квартал поспіль через покращення споживчих настроїв.

"Погіршення якості корпоративних кредитів протягом наступних 12 місяців банки не очікують, проте для домогосподарств якість дещо погіршиться", — зазначають у Центробанку.

Банки збираються продовжити посилення стандартів корпоративного кредитування у другому кварталі, переважно для великих підприємств і довгострокових кредитів. Кредитні стандарти для малого бізнесу планують дещо послабити.

Варто зауважити, що вперше за більш як рік пом'якшились стандарти споживчих кредитів населенню завдяки покращенню очікувань економічної активності та зростання платоспроможності позичальників. Водночас стандарти іпотеки пом'якшилися через активізацію конкуренції банків. Опитані представники банків заявили, що наступного кварталу планують пом'якшувати кредитні стандарти споживчих кредитів, тоді як для іпотеки посилювати.

Нагадаємо, раніше в Національному банку оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.

Також ми писали, що в березні 2023 року середні відсоткові ставки за новими позиками банків для населення в національній валюті зросли. Порівняно з попереднім місяцем підвищилися на 0,4 п.п., до 36,4% річних.