Ипотека в Украине — как банки вводят потребителей в заблуждение

Люди получают ключи от дома. Фото: Freepik

Клиент государственного учреждения "ПриватБанк" рассказал о ситуации, когда "Доступная ипотека" стала обузой. Оказывается, банк может исключить граждан из участников программы по льготной ставке в 7% и выставить долг.

Об этом сообщает портал Мinfin.

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Долги за "Доступную ипотеку"

Мinfin опубликовал соответствующую жалобу клиента ПриватБанка, в которой он рассказал о ситуации с неожиданным исключением из программы "Доступная ипотека 7%" через год в связи с выявленными постфактум "лишних" 1,7 кв. метров.

По словам автора отзыва, он в 2021 году оформил в ПриватБанке кредит на жилье по льготной программе. Банк одобрил все нужные документы, справки и заявления, площадь предмета ипотеки. Его заверили, что квартира не нуждается в дополнительных проверках, поскольку полностью отвечает условиям "Порядка и Программы". Однако через год банк уведомил о наличии задолженности.

"Оказалось, что наша квартира не отвечает условиям участия в программе, потому что площадь больше на 1,7 кв.м. и наш кредит исключили из программы. Кроме огромного долга, который ПриватБанк теперь самостоятельно списывает с моего счета ежемесячно (ибо фонд забрал у них компенсацию почти через год после того, как кредит был выдан) есть еще другие странные долги: ПриватБанк сообщает о необходимости возместить Банку расходы по уплате налогов в бюджет, уплаченные Банком при возвращении Фонда Развития Предпринимательства суммы 35 тыс. грн неправомерно полученной поддержки, компенсированной Фондом", — пишет автор отзыва.

Ответ банка

В службе поддержки ПриватБанка отреагировали на отзыв, однако отметили, что было предоставлено недостаточно данных для идентификации и проверки информации по ситуации. Там добавили, что обратились в частном сообщении для уточнения контактов.

Мinfin тоже обратился в финучреждение с просьбой прокомментировать ситуацию, однако там заявили, что для этого должны проверить информацию.

Что говорят юристы

Юристы отмечают, что ситуация действительно нуждается в детальном изучении и анализе документов, а также советуют обратиться в суд.

"Фактически произошло введение потребителя в заблуждение об условиях кредитования, что позволяет признать кредитный договор недействительным и ничего не платить, и вернуть оплаченное, правда, и квартиру придется вернуть тоже", — объяснили специалисты.

Напомним, украинские банки прогнозируют рост спроса среди населения и бизнеса на кредиты и ипотеки. В то же время ожидается усиление всех видов рисков, кроме ликвидности.

Также мы писали, что в Украине в прошлом году запустили программу "еселя" в мобильном приложении "Дія". Украинцы могут получить льготный кредит на жилье от государства.